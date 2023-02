Gestão democrática: entenda o que é e como funciona no Sicoob Coimppa

As cooperativas de crédito são instituições financeiras formadas por uma associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus cooperados. Dentre os princípios do cooperativismo, está a gestão democrática, a qual é prioridade no Sicoob Coimppa, onde todos os membros têm direito a voto nas decisões que afetam a cooperativa.

Ivan Costa, vice-presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa, ressalta a importância da participação ativa entre os cooperados (Arquivo pessoal)

De acordo com o vice-presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa, Ivan Costa, a gestão democrática é um princípio do cooperativismo fundamentado na propriedade coletiva do negócio.

“Diferentemente da relação cliente-empresa de terceiros, o Sicoob Coimppa, como uma cooperativa de crédito pertence às pessoas que a constituíram e àquelas que posteriormente a ela se associaram. Assim, são os sócios que escolhem seus dirigentes, votando e sendo votados, dentro de uma Política de Sucessão acompanhada pelo Sistema Cooperativo de Crédito e pelo Banco Central”, detalha.

Sicoob Coimppa

No Sicoob Coimppa o contato com os associado é totalmente acessível, o que possibilita a melhoria contínua dos processos de atendimento, culminando com as deliberações sobre os destinos da cooperativa durante as Assembleias-Gerais, onde o associado vota sobre temas de interesse individual, coletivo e comunitário, como: escolha de dirigentes, política de investimentos e distribuição de resultados.

VEJA MAIS

E para agregar, de fato, na construção de uma proposta coletiva é necessário ser participativo, estar envolvido nas ações da cooperativa de forma presencial e também virtual, como explica o vice- presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa.

“É importante manter o cadastro atualizado e seguir nossas redes sociais para manter-se atualizado sobre as novidades, além de baixar o nosso aplicativo Sicoob Moob, onde estão disponíveis diversos cursos de formação, eventos e assembleias virtuais. Por fim, é primordial o velho e bom contato humano com as demais associadas, especialmente as dirigentes, que pode ser intermediado pelo seu agente de negócios”, finaliza.

E para conhecer mais sobre o Sicoob Coimppa, clique aqui.