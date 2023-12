Geisa Cecim: Tratamento individualizado com visão multidisciplinar

Com três décadas dedicadas à odontologia, Geisa Cecim se mantém como uma referência profissional no Pará. Especialista em Periodontia pela Associação Brasileira de Odontologia e em Prótese e Implantodontia pela Universidade Federal do Pará, a profissional carrega sua expertise e seu comprometimento com cada paciente como cartão de visitas.

A sociedade paraense, cada vez mais consciente da importância do tratamento odontológico, contrasta com a realidade há 30 anos, quando Geisa iniciava sua jornada na UFPA. “As pessoas, principalmente as que moram nas regiões metropolitanas, têm a real consciência desta importância”, frisa a odontóloga. Ela pontua, ainda, a necessidade de investimento público nessas regiões, ressaltando a importância da prevenção.

Geisa enfatiza que o respeito ao paciente é fundamental. Abordando cada caso de forma individual, ela adota uma visão multidisciplinar, ouvindo as queixas e analisando a real necessidade de cada tratamento. “O profissional tem que ter respeito com o paciente. Tratá-lo individualmente, mas dentro de uma visão multidisciplinar. E fundamental dedicar o olhar que cada paciente necessita”.

A dentista explica que, em muitos casos, a imposição de padrões estéticos pela mídia influencia a escolha dos pacientes. Por isso, diz ela, é importante que o profissional foque apenas nos tratamentos adequados, mesmo diante de pressão.

A exigência crescente da população, ávida por informações, é um desafio. Geisa também comenta que, além da saúde bucal, os pacientes questionam procedimentos estéticos, muitas vezes guiados por informações direcionadas. “O paciente hoje é muito exigente. Costuma questionar, conhecer e saber tudo a respeito do seu tratamento. Não somente na saúde bucal”, diz.

Geisa Cecim avalia o avanço tecnológico como positivo para a odontologia. A partir dele, destaca, uma série de vantagens se apresenta aos profissionais, como o acesso instantâneo a exames de imagem e a agilidade proporcionada pelo scanner intra-oral. “As plataformas digitais nos entregam os exames de imagem (tomografias, radiografias, etc.) instantaneamente, podendo ser visualizados em alta resolução, ou mesmo no celular, que nos permite acessar a documentação do paciente”.

Com uma carreira marcada pela excelência e pela constante busca por conhecimento, Geisa Cecim se destaca na odontologia paraense não apenas pela habilidade técnica, mas também pelo compromisso com seus pacientes.

Geisa Cecim

Endereço

Clínica Odonto.com.vc, Avenida Serzedelo Corrêa, 805, Batista Campos

Telefone

(91) 989345543

Rede social

Instagram: @geisa_cecim