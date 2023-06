GAV Resorts: pioneirismo em turismo e hospitalidade em Salinópolis/PA

O litoral amazônico Salinópolis, no Pará, é conhecido por suas belas praias de areia branquinha, mar calmo e de água morna. Um verdadeiro paraíso que atrai turistas de todo o mundo. A cidade também encanta por sua natureza exuberante, paisagens deslumbrantes, uma rica cultura e gastronomia.

Salinas, como é carinhosamente conhecida, também foi o primeiro destino de empreendimentos da GAV Resorts – empresa de turismo no ramo de incorporação imobiliária, venda de multipropriedade, construção, entrega e experiência do cliente. Com opções de hotelaria para todos os gostos, os resorts Salinas Park, Salinas Exclusive e o Salinas Premium, cada um com seu charme especial, recebe os hospedes com uma grande variedade de atrativos. Além disso, o grupo irá inaugurar um novo empreendimento em 2026, o Salinas Beach.

Localizados estrategicamente próximo à principal rodovia que dá acesso à algumas praias, os resorts da GAV proporcionam fácil acesso à famosa Praia do Atalaia, conhecida por sua atmosfera vibrante e barracas com estrutura completa para um dia perfeito à beira-mar, seja para relaxar, praticar esportes ou desfrutar de passeios.

Além disso, os hóspedes têm a oportunidade de explorar as belezas naturais próximas. O Lago da Coca-Cola, com suas águas escuras, cercado por dunas de areia branca, oferece um ambiente único para atividades esportivas. A tranquila Praia do Farol Velho, a apenas 3,3 km de distância, proporciona um cenário deslumbrante para apreciar o pôr do sol e fazer caminhadas relaxantes ao ar livre. A Praia Ponta da Sofia é ideal para quem ama praticar kitsurf.

"Cada resort da GAV traz em seu DNA o conforto do lar com o compromisso de proporcionar experiências únicas aos hóspedes", destaca Alexandre Pedreira, sócio-diretor de Hotelaria da GAV Resorts.

O grupo é verticalizado e tem como grande diferencial sua administração hoteleira e condominial, que oferece serviços e atendimento personalizado aos clientes. Além disso, serviços como salão de beleza, sala de massagem, cuidado para animais de estimação e loja de conveniência garantem praticidade e conforto aos visitantes, atendendo todas as suas necessidades durante a estadia.

A programação para os pequenos também é especial. Com uma equipe dedicada e treinada, as crianças podem participar de atividades como caça ao tesouro, sessões de cinema, aulas de dança e diversas brincadeiras. Durante as férias de julho e finais de ano, um teatro especial é montado para garantir a diversão. O Salinas Premium, por exemplo, oferece ainda mais opções de lazer, como parede de escalada, pista de boliche e quadra de tênis.

A inovação é uma marca registrada dos resorts da GAV em Salinas. Além da ampla área de lazer, os hóspedes desfrutam de apartamentos completos para o máximo de conforto.

Mais estrutura

A Arena GAV é um atrativo imperdível para os amantes de esportes e atividades recreativas, com espaços dedicados a práticas esportivas em quadras de areia como vôlei e beach tênis. As quatro quadras contam com uma estrutura completa, segura e localização privilegiada – elas ficam a poucos passos dos resorts. Além disto, o espaço serve não somente para jogar, mas também para confraternizar e curtir uma sunset.

Outra diversão na cidade, é o Circuito de Quadriciclo, uma atividade imperdível para quem gosta de aventura. Ao embarcar nesse passeio, os turistas têm a oportunidade de percorrer trilhas e passar por paisagens deslumbrantes. Todo trajeto é guiado por um condutor experiente que vai na frente.

Já o FoodPark GAV é um verdadeiro paraíso gastronômico, oferecendo uma ampla variedade de opções que agradam tanto crianças como adultos. Para os pequenos, há divertidas atrações como tiro ao alvo, pula-pula, pembolin, brinquedos infláveis e carros elétricos, que proporcionam momentos de pura diversão. Quanto à alimentação, a praça oferece uma gama deliciosa de sanduíches variados, pizzas, sushi, pastéis, churros, crepes, espetinhos, choperia, steaks, moda praia, massas, hambúrgueres artesanais, caldos, tapioca e comidas regionais.