GAV Resorts: compromisso com a inclusão no Abril Azul

Em meio às celebrações do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo, a GAV Resorts destaca-se por seu compromisso com a inclusão e acessibilidade. Os três empreendimentos inaugurados pela empresa em Salinópolis, não apenas oferecem uma variedade de atrações e experiências para todas as famílias, mas também se dedicam a proporcionar um ambiente acolhedor e adaptado para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias.

O Gerente Geral Regional Norte da GAV Resorts, Fábio Marcelo de Oliveira, enfatiza o empenho da equipe em todos os setores para garantir a excelência no atendimento. Desde a recepção até os serviços de recreação, entretenimento, governança, restaurantes e bares, todas as equipes são treinadas e sensibilizadas para atender às necessidades específicas dos hóspedes com autismo.

"Ampliamos nosso raio de alcance e profissionalismo para proporcionar o melhor atendimento possível a todas as pessoas com transtorno de espectro autista e suas famílias", afirma Fábio. O compromisso com a inclusão reflete-se em toda a cadeia de serviços da GAV Resorts, desde o primeiro contato com a central de reservas até os detalhes da arrumação e conforto no momento da estadia.

Para garantir um atendimento verdadeiramente inclusivo, todos os colaboradores que têm contato direto com os hóspedes, incluindo os departamentos comercial e de marketing, passaram por uma extensa capacitação que abrange todo o ciclo do atendimento. Esse esforço culminou na conquista do Selo Empresa Amiga do Autista.

três empreendimentos inaugurados pela GAV em Salinópolis se dedicam a proporcionar um ambiente acolhedor e adaptado para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias (Foto: Divulgação GAV)

"É um processo de enriquecimento contínuo onde nós aprendemos imensamente e, o mais importante de tudo, multiplicamos a felicidade dessas famílias. Com esse compromisso, a GAV Resorts reafirma seu papel não apenas como uma empresa de hospedagem, mas como um agente de transformação social, promovendo a inclusão e a diversidade em seus empreendimentos", ressalta Fábio.

Campanha

Abril Azul é o nome da campanha de conscientização sobre o autismo, realizada anualmente no mês de abril. O objetivo é promover a inclusão e o respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Durante o Abril Azul, diversas ações são realizadas para informar a população sobre o autismo, como palestras, workshops, eventos e campanhas nas redes sociais.

A campanha é importante para que as pessoas com autismo possam ter seus direitos garantidos e viver com mais qualidade de vida. É fundamental que a sociedade esteja cada vez mais consciente sobre o autismo e que as pessoas com TEA sejam incluídas em todos os âmbitos da vida social.