Garimpo legal: Coopertrans realiza ações em prol da fauna amazônica

Enfrentar o passivo ambiental e regularizar a atividade mineral no estado do Pará é prioridade para a Cooperativa dos Garimpeiros de Moraes Almeida e Transgarimpeira (Coopertrans), entidade vinculada ao Sistema OCB/PA. Na última semana, a cooperativa realizou a entrega de 10 mil mudas para a recuperação da área de garimpo legal, em Cachoeira da Serra, e a soltura de 20 mil alevinos juvenis da espécie Tambaqui Amazônico, no Rio Tapajós, em Itaituba.

Fundada há 5 anos e com cerca de 6046 cooperados, a entidade atua com o objetivo de regularizar áreas para o garimpo legal, dando todo o suporte necessário para o garimpeiro, além de realizar a gestão e acompanhamento de todo o processo minerário, assim como o cumprimento de suas condicionantes.

O presidente da Coopertrans, Pedro Mello, explica que as ações reforçam que o garimpo sustentável trabalha em consonância com o meio ambiente, trazendo renda e qualidade de vida para os garimpeiros e a sociedade envolvida. “Essa ação ocorreu pois se trata de um garimpo legal. A legalidade é a melhor forma de controlar e combater os impactos ambientais, sem a regularização não tem como fazer essas ações, ninguém vai recuperar ou se preocupar com o meio ambiente de algo que não o pertence. Fiscalizar é importante e faz parte do processo, agora legalizar é essencial e é obrigação de todos os envolvidos, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, quanto para as cooperativas e garimpeiros”, destaca.

20 mil alevinos juvenis, da espécie Tambaqui da Amazônia, foram soltos no Rio Tapajós (Divulgação/ Coopertrans)

O titular da Coopertrans pontua ainda que legalização e sustentabilidade são pilares importantes para a atividade mineral e que as ações realizadas no Rio Tapajós comprovam o compromisso ambiental das Cooperativas de Garimpeiros com a fauna amazônica.

“O compromisso das cooperativas envolvidas sempre é em com foco na regularização, legalização e sustentabilidade. A ação no Rio Tapajós foi definida em conjunto à COOPERTRANS, CGL e COMIDEC e em parceria com o IDMTAP (Instituto de Desenvolvimento Mineral do Tapajós) e a FECOGAP (Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Pará). Foram adquiridos por patrocínio das cooperativas, 20 mil alevinos juvenis, da espécie Tambaqui da Amazônia para a soltura. A espécie foi escolhida, pois pertence à fauna aquática do rio e por se tratar de um pescado que vai agregar renda para os pescadores e sustento a famílias ribeirinhas e para repovoamento do Rio Tapajós”, finaliza o presidente.