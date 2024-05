Galeria Rose Maiorana: um espaço para disseminar arte e cultura

Com o propósito de estimular a arte no Pará e tornar este universo mais difuso, a Galeria de Arte Rose Maiorana, além de receber exposições, também será um local de encontro e troca de conhecimento entre artistas e apreciadores de arte. O espaço, que foi inaugurado recentemente, está localizado na Travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém. Atualmente, a mostra “Profundo”, da artista Rose Maiorana, está em exposição no local e tem apoio cultural da Porte Engenharia e do Grupo Liberal.

Segundo Aurélio Oliveira, responsável por assinar a comunicação visual da galeria de arte, tudo foi criado a partir do sonho da artista de ter um ambiente para a valorização da arte no Estado.

Galeria Rose Maiorana foi pensada e projetada como um espaço para disseminar cultura e arte (Carmem Helena/ O Liberal)

“A Galeria vai realizar momentos de conversa sobre arte e lançamentos de livros. No local, há uma loja voltada para comercializar produtos de artistas, como é o caso de uma coleção de joias de um artista de São Paulo, que está sendo vendida na Galeria, assim como produtos da própria Rose Maiorana”, explica Aurélio Oliveira.

Espaço possui ambientes acolhedores e terá programação a partir da segunda quinzena de junho (Carmem Helena/ O Liberal)

É válido destacar que a Galeria Rose Maiorana está planejando o calendário do segundo semestre de 2024 e de 2025, já prevendo alguns eventos envolvendo a COP 30. Porém, também há uma grade com programações que vão acontecer a partir da segunda quinzena de junho deste ano.

Entre as possibilidades que o espaço pode explorar para difundir a arte e a cultura do estado, estão exposições de artistas locais, cursos, oficinas, entre outros eventos que fortaleçam o segmento.

A arte ainda carece de reconhecimento e apoio no Pará e a nova galeria busca chamar atenção de empresas e iniciativas (Carmem Helena/ O Liberal)

Apoio à cultura

Há 35 anos no mercado paraense, a Porte Engenharia é uma empresa que abraça a cultura do Pará, por isso apoia a Galeria de Arte Rose Maiorana. De acordo com Ernâni Guilhon, diretor da Porte, o povo precisa ter acesso à arte e aos espaços culturais, onde possa apreciá-la de maneira gratuita. A empresa incentiva o acesso democrático da população a esses locais que auxiliam na educação e desenvolvimento do pensamento crítico, por meio da arte, da sensibilização e da preservação da cultura que forma a identidade de um povo.

Ernâni Guilhon, diretor da Porte Engenharia, destaca que o novo espaço cultural trará visibilidade para os artistas paraenses (Carmem Helena/ O Liberal)

“No Estado e também no País, de forma geral, existem poucos espaços que permitem tais experiências de imersão artística, principalmente devido ao pouco estímulo e ao desconhecimento de grande parte do público em relação às produções dos artistas de nossa região” - Ernâni Guilhon, diretor da Porte Engenharia.

Para o empresário, a Galeria de Arte Rose Maiorana desempenha um papel crucial na comunidade artística local, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor para os artistas exibirem suas obras, permitindo que o público conheça mais sobre eles e suas criações.

“É preciso mostrar que o Norte faz arte sim, que no Pará temos artistas talentosos e que eles merecem ser reconhecidos”, pontua Ernâni.

Nova coleção pintada pela artista Rose Maiorana pode ser visitada até 17 de junho, em sua galeria (Carmem Helena/ O Liberal)

Exposição “Profundo”

Em exposição na Galeria Rose Maiorana, a mostra “Profundo” reflete a essência da artista plástica Rose Maiorana e sua jornada de vida. De acordo com o texto de apresentação, “Profundo” é o ponto em que consegue trazer à superfície de sua consciência superações e pensamentos de um tempo de vida submerso, sensações transmutadas de uma realidade sentida. É, também, o fôlego tomado ao voltar de um mergulho em sua própria natureza humana.

Serviço:

Galeria Rose Maiorana

Exposição Profundo – Entrada gratuita.

Data: até 17 de junho;

Horários: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h;

Local: Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém.