Gabrielle Maués: Democratização de Direitos

Atuando na advocacia há cerca de 14 anos, Gabrielle Maués é presidente da Comissão das Mulheres e Advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA). Com especialidade na Defesa de Direitos das Mulheres, ela destaca como a tecnologia e a inovação permitem levar o debate interseccional de gênero a diversos lugares.

“Essa relação vai além das fronteiras territoriais e também dialoga com organizações para conscientizar sobre as questões da mulher. Demonstra como a adoção de determinadas ferramentas tecnológicas pode ser útil para prevenir e tratar a discriminação contra mulheres no ambiente de trabalho, relações negociais e interpessoais. Não podemos ignorar que a tecnologia é instrumento facilitador do acesso à Justiça, que é uma premissa da advocacia”, assegura.

Pautando, sobretudo, as áreas de família, trabalhista e violência contra a mulher, Gabrielle Maués afirma ser fundamental a atenção para que as ferramentas modernas não sejam contaminadas por vieses discriminatórios.

“Parece uma coisa exagerada, mas são diversos os casos documentados de tratamento discriminatório e ofensivo à inteligência artificial com características ditas femininas. Como quando a IA do Bradesco, Bia, foi alvo de aproximadamente 95 mil mensagens de teor ofensivo somente no ano de 2020, com conteúdo sexual e agressões verbais”, exemplifica.

De acordo com a advogada, que é sócia proprietária da Moura, Furtado & Maués Advogadas Associadas, diante de tais demandas atuais, a equipe do escritório busca democratizar o acesso das mulheres a direitos inegociáveis e propiciar maior conscientização sobre eles. Além de esclarecer acerca do enfrentamento das violências de gênero em escala elevada, não apenas no âmbito do sistema de Justiça, mas em toda a sociedade.

“Esperamos poder incorporar e aliar cada vez mais ferramentas tecnológicas e de inovação ao nosso trabalho, com o cuidado de não corroborar para uma estrutura excludente. No propósito de expandir os negócios, mas, especialmente, promover transformação social para a vida das mulheres em nossa região”, declara Gabrielle.

A profissional ressalta, ainda, ser primordial o zelo com o próprio ofício da advocacia, que também não pode ser reduzido ao uso de inteligência artificial. “A tecnologia utilizada por nós é benéfica na gestão e rotina de um escritório de advocacia. Especialmente na automação e padronização das atividades cotidianas, que também dialoga com o acompanhamento dos processos judiciais”, frisa Gabrielle.

Gabrielle Maués

Moura, Furtado & Maués Advogadas Associadas

Endereço: Trav. Antônio Baena, 852, sala 901 do Ed. Marco Bussiness Center, Marco, Belém

Telefones: (91) 99267- 8827 e (91) 98194-5809

E-mail: gabriellesmaues@gmail.com

Instagram: @gabrielle.maues