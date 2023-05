Florianópolis adota subsídios para o setor de transporte desde 2014

Aquisição de novos veículos para a frota; modernização do pagamento possibilitando o uso de diferentes formas (cartão, dinheiro e carregamento online) e tarifa social são algumas das melhorias perceptíveis no transporte público de Florianópolis e Santa Catarina após a implementação dos subsídios para a área.

A capital catarinense adota as medidas subsidiárias desde 2014 com o modelo de remuneração de tarifa pública com recursos do orçamento municipal. De acordo com a pesquisa feita pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU), o setor recebe R$ 1.573.157,36 de subsídios.

Os dados, com 2019 como ano de referência, indicam 21% do custo total é coberto pelos subsídios e outras ações são realizadas como complementação: cartão social, cartão estudante social, cartão dos agentes de combate ao mosquito Aedesaegypti e cartão de portadores de deficiência física.

Até janeiro deste ano, a passagem custava R$ 4,50 passando por um reajuste com o valor atual de R$ 6.

Tarifa vai e vem, na qual usuários podem pegar mais de um ônibus no intervalo de três horas com o pagamento de apenas uma tarifa; passagens com preços reduzidos em horários fora de pico; domingo na faixa, tarifa zero no último domingo do mês são alguns benefícios para incentivar o uso do transporte público no município.

Além das facilidades de pagamento da passagem de ônibus por meio de pix, cartão de crédito e carregamento online.