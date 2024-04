Flamengo é favorito no Brasileirão e NBB em 2024?

Não restam grandes dúvidas que o time do Flamengo, em um forte investimento para essa nova temporada, está apostando não só no futebol, mas também em outros esportes, como é o caso do basquete. Em uma fase em que, para esses dois esportes, o Flamengo é favorito para ambos, vale a pena analisar um pouco melhor o motivo para que tal esteja acontecendo. Será que o time do Rio de Janeiro poderá ser uma das principais equipes a dominar as diferentes modalidades?

Sem dúvida a NBB é um dos Campeonatos mais seguidos brasileiro, fora o “esporte rei”. Porém, se o nível de competitividade está aumentando – com alguns ex-astros da NBA na Liga brasileira – a realidade é que as probabilidades parecem estar a favor do Flamengo. Isso porque, no início dessa temporada, as principais casas de apostas estão colocando o time flamenguista como o mais forte para o Campeonato nacional. O que está causando todo esse favoritismo?

Flamengo é um dos clubes esportivos que mais investe

Ao contrário de alguns dos principais times brasileiros, a verdade é que o Flamengo não só aposta na formação e seu futebol profissional. Com um orçamento forte também para outras modalidades, se percebe que esse é um dos principais motivos para que, para os especialistas e maioria dos comentaristas, o time entrará na NBB como sendo o claro favorito.

Flamengo atravessa a melhor pré-temporada e pode ser o favorito (David Normando/ Futura Press/AE)

Contudo, a verdade é que as certezas, em relação ao futebol, não parecem ser tão evidentes, como o que está acontecendo com a NBB. Tudo porque, mesmo o Flamengo sendo um dos times com maior capacidade de investimento em seu futebol, os resultados não estão acompanhando. Porém, será que esse início de temporada poderá ser um pouco diferente? Sobretudo com a contratação de vários craques que prometem fazer a diferença?

Time do Rio é favorito no Brasileirão e Copa Libertadores

Em uma fase em que é o próprio time do Palmeiras que está dominando ambas as competições, a verdade é que os sites de apostas consideram, no início dessa temporada, que o Flamengo está atravessando a melhor pré-temporada. Logo, deverá ser considerado como sendo o principal favorito – mesmo que tenha desiludido nas últimas duas temporadas. Acima de tudo, a entrada de Tite no time poderá ser um dos principais motivos para que essas mesmas probabilidades possam ter sido viradas a favor do time do Rio de Janeiro. Somando a isso o fato de existirem entradas de grandes craques, faz com que essas probabilidades estejam em seu favor.

Assim, nomes sonantes, como Allan, Luiz Aráujo e, claro, de La Cruz, fazem com que o time possa estar na boca de “todo o mundo”. No entanto, restará agora perceber como o próprio Tite poderá se adaptar às exigências bem diferente que é ter de comandar um time que acaba jogando de 3 em 3 dias. A verdade é que a temporada ao mais alto nível está se aproximando, pelo que esses primeiros encontros vão realmente testar todo esse favoritismo.