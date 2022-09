Fisioterapia acelera a recuperação de pacientes internados na UTI

A fisioterapia é uma área da saúde que atua de maneira eficaz no diagnóstico, prevenção e tratamento de problemas funcionais de órgãos e sistemas do corpo. Quando se trata de pacientes que estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a fisioterapia faz com que a recuperação seja mais rápida.

O fisioterapeuta Carlos Eduardo Brito explica que esse tipo de reabilitação tem grande importância, principalmente quando esse atendimento ocorre em pacientes em situação crítica.

“Somos responsáveis pela ventilação mecânica invasiva nos pacientes que precisam de ajuda de aparelhos para respirar, seja via um tubo orotraqueal ou uma traqueostomia, que nada mais é do que uma forma de fazer guiar o ar do ventilador mecânico até os pulmões”, afirma o profissional que atua há quatro anos como coordenador do serviço de fisioterapia do Hospital Beneficente Portuguesa.

Carlos Eduardo é fisioterapeuta do Hospital Beneficente Portuguesa. Ele pontua que a reabilitação é essencial, principalmente para as pessoas que encontram-se em estágio grave na UTI. (Arquivo pessoal)

Carlos Eduardo ressalta que a fisioterapia é indicada com base na avaliação de cada paciente que encontra-se internado na UTI, respeitando suas particularidades.

“Trabalhamos tanto na função respiratória do paciente como na função motora”, acrescenta.

VEJA MAIS

A fisioterapia também atua na prevenção da síndrome do imobilismo, doença que ocasiona a perda de massa muscular por falta de movimento. “Trabalhamos com movimentos em membros superiores e inferiores para que quando esse paciente receba alta, esteja com a musculatura o mais preservada possível para ter um grau de independência maior”, revela o fisioterapeuta.

A Beneficente Portuguesa oferece o serviço diário de fisioterapia para os pacientes de todos os setores do hospital.

“Nossos pacientes internados na UTI têm acompanhamento 24 horas por dia, realizando no mínimo três sessões de fisioterapia por dia, tendo continuidade na enfermaria e otimizando a recuperação, o que acaba promovendo a redução do tempo de internação hospitalar”, finaliza Carlos Eduardo.

Clique aqui e saiba mais sobre os serviços do Hospital Beneficente Portuguesa.

Serviço:

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

Contatos: (91) 3215-4325 / (91) 3215-4414

Unidade Hospital São João de Deus

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 895

Unidade Hospital D. Luiz I

Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br