Fim de ano para empresas: saiba como evitar gastos desnecessários

Para os trabalhadores, a chegada do fim de ano costuma ser acompanhada de boas novas: vem aí o 13º, a festa da empresa e também as férias. Muitos empresários, no entanto, consideram o período como sinônimo de despesas, já que a folha de pagamento tem um aumento significativo nesta época do ano. Então fica a pergunta: é possível organizar as contas e a celebração da virada fazendo economia?

Para o diretor de negócios da Sicoob Coimppa, Massimo Morais, organização e planejamento são fundamentais para suprir os gastos do período de final de ano (Arquivo pessoal)

De acordo com o diretor de negócios da Sicoob Coimppa, Massimo Morais, a organização de uma pessoa jurídica é sempre testada no final do ano, pois é nesse período que fica mais evidente se a gestão financeira foi eficiente ou se precisa de ajustes.

“A ideia é que periodicamente seja feita a avaliação financeira, e se for o caso, fazer os ajustes no planejamento para que o caixa da empresa seja finalizado sem a necessidade de um reforço.Entretanto, nos últimos dois anos temos notado que os ajustes têm sido mais frequentes, devido às instabilidades do mercado de varejo e atacado, as quais essas oscilações levam o empresário a contratar e em alguns casos até demitir, porém temos perspectivas positivas para o final do ano com as compras de natal que movimentam o mercado”, explica o diretor.

O diretor reforça ainda que durante esse período é necessário um planejamento antecipado para que não seja preciso de reforço de caixa. “Para esse planejamento, o primeiro passo é saber como a empresa está financeiramente para que se tenha noção do quanto pode gastar. E para ter garantir efetividade, o ideal é que esse planejamento seja feito mensalmente”, comenta Massimo.

VEJA MAIS

Em Belém, a Sicoob Coimppa é uma instituição financeira cooperativista completa, que trabalha com iniciativas de educação financeira a seus cooperados, a fim de controlar gastos, diminuir despesas e economizar. De acordo com Massimo Morais, a empresa disponibiliza consultores financeiros especializados que auxiliam os cooperados para a melhor solução possível.

“Atualmente a Sicoob Coimppa, conta com consultores financeiros que se atualizam periodicamente, frente às variações de mercado, a fim de prestarem a melhor consultoria ao associado, que com o acompanhamento próximo e gestão eficiente, oferecem segurança ao empresário nas tomadas de decisões do dia a dia da empresa, inclusive quando a empresa necessita de capital de giro para aumento de estoque, matéria prima, e tudo isso com as melhores taxas do mercado, bem abaixo do que são praticadas junto a outras instituições financeiras. Hoje temos linhas específicas como capital de giro, antecipação de décimo terceiro e outras opções conforme a necessidade do cooperado”, finaliza.

Manter o foco, analisar detalhadamente os balanços da sua empresa e planejar com atenção os seguintes passos são as atitudes mais recomendadas para conseguir equilibrar as contas e, assim, ter mais motivos para celebrar.

E para sair do vermelho e começar o ano de 2023 com as despesas do seu negócio em dia, entre em contato com os especialistas da Sicoob Coimppa. Clique aqui e saiba mais.