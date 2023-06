Fiepa: Feira da Indústria 2024 inicia vendas de estandes

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema FIEPA) iniciou as reservas e vendas de estandes para a XVI edição da Feira da Indústria do Pará (FIPA), que será realizada em maio de 2024, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Considerado o maior evento do setor na região norte do Brasil, a próxima edição terá como tema “Negócios e Sustentabilidade na Amazônia”, e apresentará as contribuições do setor produtivo industrial para o desenvolvimento do estado.

Segundo o presidente do Sistema FIEPA, José Conrado Santos, a FIPA é uma oportunidade para que a sociedade paraense conheça o potencial da indústria local e o trabalho do Sistema FIEPA em favor do setor.

“A FIPA representa a consolidação de um trabalho que realizamos diariamente de fortalecimento dessa indústria, com o intuito de melhorar o ambiente de negócios, de atrair novos investimentos, estimular a verticalização da produção e internalizar as compras locais, incentivando os grandes empreendimentos instalados na região a comprarem dos fornecedores paraenses”, afirma o presidente da FIEPA.

Além da contribuição econômica das indústrias para o estado, a FIPA também será um espaço para que as indústrias apresentem sua atuação nas áreas ambiental e social.

“Neste momento, estamos diante de um modelo novo que desponta cada vez mais, que é a bioeconomia, e a Federação vem, por meio da FIPA, atuar como um facilitador para discutir também um novo modelo de produção industrial, direcionado para as questões relacionadas ao desenvolvimento social e de governança”, afirma o vice-presidente da FIEPA, Alex Carvalho.

Tradição

Realizada há 30 anos pelo Sistema FIEPA, a FIPA tem correalização do Sebrae no Pará e patrocínios da Confederação Nacional da Indústria (CNI), SESI, SENAI e IEL. Além da feira de exposição de produtos e serviços, o evento oferece uma extensa programação técnica com palestras, fóruns, rodadas de negócios, torneio de inovação, soluções tecnológicas, qualificação profissional e oportunidades de negócios e networking.

“A feira contará com cerca de 70 estandes e mais de 100 expositores de empresas locais, nacionais e multinacionais. Então, nossa expectativa é oportunizar para o público visitante, juntamente com nossos parceiros e expositores, acesso às principais inovações do setor industrial e às melhores práticas de negócios do mercado”, conclui Ivanildo Pontes, diretor executivo da FIEPA e coordenador geral do evento.

Os espaços para empresas que desejam expor seus produtos e serviços durante a Feira podem ser adquiridos pelos contatos: (91) 4009-4845 / 99189-9033 / ipontes@fiepa.org.br / helaine@fiepa.org.br. O primeiro lote, que vai até agosto, está com 15% de desconto.