Fibra ensina: Veja as 6 principais áreas de atuação do Médico Veterinário na saúde pública

Formação superior cada vez mais procurada na região norte, o médico veterinário é o profissional responsável por atuar no espectro da saúde pública integrada entre o homem, animal e meio ambiente. No estado do Pará, o Centro Universitário Fibra é a instituição referência no ensino e preparação dos estudantes para participação de sucesso no mercado, nas principais áreas da saúde pública.

A instituição tem professores com expertise nas disciplinas que ministram, com destaque para o ensino de matrizes relacionadas à saúde única, é o que afirma a Profª Giselle Couceiro. “Temos aqui na fibra, uma integração entre o curso da medicina veterinária com outros cursos da área da saúde e outros cursos da instituição, demonstrando a importância dessa multidisciplinaridade, trabalhando em prol da população. Também realizamos projetos de extensão, vivências, nós temos ações sociais, eventos abertos ao público relacionados à saúde pública”.

O Diagnóstico, controle e vigilância de zoonoses, a realização de estudos de enfermidades dos animais, em relação aos seres humanos e pesquisas sobre substâncias tóxicas provenientes dos animais são algumas das principais áreas de abrangência do médico veterinário ensinadas em sala de aula.

Projetos de extensão, vivências, ações sociais, são alguns dos eventos abertos ao público realizados pela Instituição (Foto: Divulgação Fibra)

A professora Profª Giselle Couceiro ressalta ainda a importância da atuação dos profissionais em momentos históricos da saúde pública global. “Além disso, tivemos, por exemplo, médicos veterinários que trabalham com pesquisa. Uma das vacinas da Covid teve um médico veterinário como coordenador da equipe que criou o imunizante. Nós somos profissionais da saúde reconhecidos por lei. Mostramos para os nossos alunos, desde o primeiro semestre, que nós temos mais de 80 áreas de atuação reconhecidas pelos nossos conselhos de classe federal e regional”.

6 principais áreas de atuação do Médico Veterinário na saúde pública

Diagnóstico, controle e vigilância em zoonoses Estudos comparativos da epidemiologia de enfermidades não infecciosas dos animais em relação aos seres humanos Intercâmbio de informações entre a pesquisa médica veterinária e a pesquisa médica humana Estudo sobre substâncias tóxicas e venenos provenientes dos animais considerados peçonhentos Inspeção de alimentos e vigilância sanitária Supervisão da criação de animais de experimentação Estabelecimento de interligação e cooperação entre as organizações de Saúde Pública e Veterinária com outras unidades relacionadas com animais