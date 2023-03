Fiat Cronos: conheça o sedã mais econômico do Brasil

Espaçoso, sofisticado e com uma direção elétrica que traz muito conforto ao dirigir, o Fiat Cronos dá continuidade a boa linhagem dos sedãs. O grande diferencial desse veículo é a função câmbio automático do tipo continuamente variável (CVT), que o torna o sedã mais econômico do Brasil e está disponível na Fiat Viale.

O Cronos é indicado para qualquer tipo de atividade, pois possui um porta-malas de 525 litros, que consegue carregar vários objetos, seja para o trabalho ou para o dia a dia, além de oferecer diversas vantagens, conforme explica Victoria Barros Lima, consultora de vendas da Fiat Viale.

“Excelente custo-benefício, baixo valor de manutenção, ótimo valor de revenda, espaço interno super confortável e tem uma ótima altura em relação ao solo”, elenca.

O motor do Fiat Cronos consegue ter um bom desempenho em velocidades mais altas e em rodovias com pistas duplas. Além disso, o veículo conta com controles eletrônicos de estabilidade e de tração, assistente para subida em rampas, piloto automático e modo de condução sport.

Consumo

O Cronos também se destaca entre os automóveis de passeio mais eficientes. De acordo com os parâmetros determinados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para o programa Brasileiro de Etiquetagem, o Fiat Cronos tem médias urbanas de consumo surpreendentes, o que lhe deu o selo Conpet de Eficiência Energética.

Veja, a seguir, o consumo de combustível do Fiat Cronos:

- Etanol cidade: 9,3km/l;

- Etanol estrada: 10,8km/l;

- Gasolina cidade: 13,4km/l;

- Gasolina estrada: 14,9km/l.

