Festival San Gennaro traz um pedaço da Itália para a AP

Quem esteve presente no Festival San Gennaro, realizado no último dia 16, na Assembléia Paraense, teve a chance de emergir na cultura Italiana sem sair do Brasil. A AP trouxe um pedacinho da terra da pizza para a capital paraense, proporcionando aos associados um encontro com boas conversas e um ambiente agradável.



A maior e melhor festa italiana de Belém, que aconteceu na sede do clube, foi um verdadeiro sucesso e proporcionou aos associados e convidados, uma experiência única, com inserção nas músicas e gastronomia do país, com pratos preparados especialmente pelos chefes dos restaurantes da AP.

O evento garantiu aos associados uma viagem ao país da pizza (Reprodução/AP)



E por falar em música, o festival foi pura animação com as atrações musicais que cantaram e encantaram os presentes. Entre eles, o DJ Fernando Azevedo ea Banda Tomarock, que trouxe para o palco diversos sucessos da música italiana para o público.

A música agitou os associados e foi comandada pelo DJ Fernando Azevedo e a Banda Tomarock (Reprodução/AP)

Preocupação com o meio ambiente



Além de todo o sucesso do evento, a Assembleia Paraense tem se comprometido com o cuidado e preservação do meio ambiente. Um exemplo disso é que, ao longo do festival, os participantes fizeram uso de copos recicláveis. A ação foi realizada pela AP, em parceria com a Copinho do Bem, uma empresa que tem como finalidade o uso de copos recicláveis, o que ajuda na conservação do planeta.

O festival contou com a presença de associados e convidados ()