Festival Junino de Bragança bate recorde de público e exalta cultura local

O 36º Festival Junino, conhecido como “Arraial do Caeté”, atraiu aproximadamente 35 mil pessoas à Estação Cultural Armando Bordado (Praça de Eventos) entre os dias 5 e 9 de junho, em Bragança, no nordeste do Pará. Artistas como Henry Freitas, Mara Pavanelly, Desejo de Menina, Forró Anjo Azul, Berg Rabelo e o Furioso Carabao colocaram o público para dançar.

Além dos shows, o festival teve concurso de quadrilhas, apresentações de bois-bumbá e espaços temáticos. O prefeito de Bragança, Raimundo Nonato, celebra o sucesso do evento.

“O festival não apenas entretém, mas também reforça a identidade cultural de Bragança”, afirma. O vice-prefeito, Dr. Mário Júnior, ressalta a importância para a economia.“Todos os anos proporcionamos um espaço onde as tradições são celebradas, com oportunidades para os produtores e artistas locais”, comenta.

A Casa de Farinha encantou o público, sendo um espetáculo a parte do Arraial do Caeté, mostrando o processo artesanal de produção da iguaria bragantina que detém Identificação Geográfica do Governo Federal, considerada a “Melhor Farinha de Mandioca do Mundo”, a Farinha de Bragança.