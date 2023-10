Festival Itália Mia: confira a programação gastronômica da 2ª edição

Com 11 estandes voltados exclusivamente para as delícias consagradas da gastronomia italiana, o Festival Itália Mia chega a segunda edição celebrando os sabores tradicionais que fizeram o país europeu conhecido no mundo todo.

“Dentro do Festival Itália Mia existe um espaço gastronômico no qual vamos ter 9 restaurantes mais duas adegas que vão estar presentes e envolvidas nessa arte gastronômica do beber e comer bem. O projeto acabou tendo mais visibilidade, então o nosso propósito é sempre trazer diversidade de uma edição para outra. Para que com isso, a experiência do público visitante e cada edição, realmente, tenha um sabor único”, destacou Aurélio Oliveira, coordenador do evento.

O Festival Itália Mia ocorre entre os dias 3 e 5 de novembro, na Estação das Docas, em Belém, e reunirá além da culinária, música, dança e cinema. O evento de celebração da cultura ítalo-Amazônica conta com o patrocínio da Embaixada da Itália do Brasil e apoio institucional do Governo do Pará.

Entre os participantes deste ano está a advogada e Chef de cozinha Bethânia Bressanim. Ela é quem está à frente do Restaurante Bressanim, onde técnicas italianas são utilizadas em harmonia com ingredientes tradicionalmente utilizados na culinária amazônica.

“Entre os meus pratos, o que eu considero o favorito é a massa de Chicória, é minha massa autoral mais conhecida e dentre todos os meus pratos é o que mostra melhor essa correlação entre a gastronomia italiana e amazônica, pois demonstra como as culturas se complementam e encaixam perfeitamente. Em relação ao sabor, ela é uma massa refrescante, gostosa e versátil, combina com carne bovina, peixes, porco, mariscos e cogumelos, é muito saborosa e marcante”, descreve Bethânia.

Pizza com açaí na massa (Foto: Divulgação Di Mare)

A estreante no Festival Itália Mia conta que participar do evento é uma oportunidade de divulgar o trabalho e celebrar os laços com o país europeu. “A expectativa é mostrar meu trabalho ao máximo de pessoas possível. O diferencial do festival é ser especificamente voltado para gastronomia italiana e concentrar no mesmo ambiente, diversos restaurantes do mesmo segmento. Vejo essa relação como direta e muito complementar”, finaliza Bressanim.

Leonardo Mello, sócio proprietário do restaurante Di Mare conta que vai participar pelo segundo ano consecutivo do Festival Itália Mia. Ele destaca também que tem certeza do sucesso ainda maior nesta edição: “No ano passado nós tivemos uma procura muito grande do público do evento. Algumas pessoas chegaram a formar filas para comer mais de uma vez. Para nós é muito gratificante participar do Itália Mia, principalmente para mim, por eu ser bisneto de italiano”.

A aposta de Leonardo para o evento deste ano também inclui elementos regionais, como o açaí. “Aqui no restaurante temos uma pizza feita com farinha italiana e açaí. A cor da massa não fica roxa, mas é levemente rosa. O sabor que deixa na massa é incrível e vamos fazer com que o público possa experimentar essa e outras criações”

“A gastronomia é um destaque à parte do nosso estado de forma geral. Inclusive, desde 2015, Belém tem o título internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A comida está muito presente na cultura, nas manifestações que existem, no almoço do Círio. No Festival Itália Mia, vamos compartilhar as vivências e as experiências tradicionais que são reinventadas com os elementos regionais”, comenta Rosângela Maiorana, vice-cônsul honorária da Itália no Pará e vice-presidente do Grupo Liberal.

Programação Festival Itália Mia

A programação do evento conta com atrações musicais, com Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Maria e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música. O Festival ainda conta com apresentações de danças tradicionais da Itália e performance da Cia de Dança Ana Unger. O Festival de Cinema Italiano no Brasil é outra atração prevista. A iniciativa voltada para a sétima arte exibirá filmes clássicos e inéditos. As sessões serão realizadas no Teatro Maria Sylvia Nunes e no Cine Sesc Ver-o-Peso. A programação presenteia o público com a exposição Giovanni Gallo & Museu do Marajó. As atrações são para todos os públicos e faixas etárias.

Programe-se

Festival Itália Mia 2023

Data: 3, 4 e 5 de novembro de 2023

Horário: 10h às 21h

Local: Boulevard da Gastronomia Estação das Docas, em Belém

Entrada franca