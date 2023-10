Festival Itália Mia: confira a programação gastronômica da 2ª edição

A presença dos imigrantes italianos no estado do Pará trouxe consigo uma série de pratos e iguarias que se tornaram muito populares na região. Entre os alimentos mais consumidos estão as massas, como o espaguete e o nhoque, além das pizzas, que até já ganharam versões com sabores regionais com camarão, jambu e tucupi. O encontro entre os sabores é um dos principais eixos do Festival Itália Mia, realizado pelo Grupo Liberal, com patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e apoio institucional do Governo do Pará.

Depois do grande sucesso da primeira edição em 2022, o sabor inconfundível das iguarias da Itália estará presente, mais uma vez, no espaço gastronômico do Festival Itália Mia realizado no Boulevard da Gastronomia, da Estação das Docas, durante os dias 3, 4 e 5 de novembro. No espaço, o público contará com participação dos melhores restaurantes, panificadoras, docerias, adegas e pizzarias da capital paraense.

Além das massas, outro destaque da culinária italiana presente no Pará são os doces. O tiramisu, por exemplo, é uma sobremesa bastante popular na região. Quanto às bebidas, o vinho é uma das mais apreciadas pelos italianos e seus descendentes no Pará. As vinícolas italianas produzem vinhos de alta qualidade, e muitos desses são encontrados em restaurantes e lojas especializadas no estado.

A nova edição do Festival Itália Mia nasce com a promessa de ser um sucesso ainda maior do que foi em 2022. O evento vai destacar as influências da cultura italiana no Pará, além de reunir atrações musicais, com Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Maria e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música, além de apresentações de danças tradicionais da Itália, com performance da Cia de Dança Ana Unger. Dentro do planejamento, ainda está previsto a realização do Festival de Cinema Italiano no Brasil, que exibirá dezenas de filmes, entre clássicos e inéditos. As sessões serão realizadas no Teatro Maria Sylvia Nunes e no Cine Sesc Ver-o-Peso. A programação abrigará ainda a exposição Giovanni Gallo & Museu do Marajó. A programação é destinada a todos os públicos e faixas etárias.

Programe-se

Festival Itália Mia 2023

Data: 3, 4 e 5 de novembro de 2023

Horário: 10h às 21h

Local: Boulevard da Gastronomia Estação das Docas, em Belém

Entrada franca