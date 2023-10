Festival Itália Mia 2023: música e dança marcam a 2ª edição do evento

Com trilha sonora italiana e passos coreografados, a segunda edição do Festival Itália Mia destaca a importância da dança e da música na construção dos laços italo-amazônicos. O evento gratuito realizado na Estação das Docas, entre os dias 3 e 5 de novembro, vai reunir também gastronomia, cinema e arte. A realização é do Grupo Liberal, com patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e apoio institucional do Governo do Pará.

O Festival Itália Mia deste ano está repleto de atrações culturais, com a presença do Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música e artistas renomados como Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria. A música será uma das grandes protagonistas da programação. Nesta segunda edição, apresentações diárias vão animar o público.

O evento é uma excelente oportunidade para conhecer as tradições italianas por meio de coreografias históricas. A Ana Unger Centro de Dança fará performances focando em temas tradicionais da Itália, proporcionando uma experiência única de imersão na cultura italiana. No palco, os espectadores vão poder ver e celebrar juntos uma das tradições mais consagradas do país europeu.

“A Itália sempre inspirou artistas do mundo inteiro por sua cultura efervescente e na dança não poderia ser diferente. Na edição de 2022 foram coreografadas as lindas músicas românticas e a enérgica Tarantela. Percebemos pela aceitação do público que seria a primeira de muitas edições do Festival. Para este ano, teremos a participação do Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música e uma Tarantela especialmente criada para o evento. Além disso, preparamos um Grand Finale com Sinhá Pureza em ritmo de Carimbó” - Ana Unger, bailarina e coreógrafa

O Itália Mia é uma excelente oportunidade para se conectar com a cultura italiana por meio de coreografias históricas (Foto: Aurélio Oliveira)

No Festival, além do espaço gastronômico, com estandes com venda de comida e bebidas, será montada a exposição "Homem Museu - Giovanni Gallo & Museu do Marajó", com réplicas de peças idealizadas pelo padre italiano. Gallo desenvolveu importantes trabalhos para a comunidade na região do Marajó e é o homenageado deste ano.

Dentro da programação do Itália Mia, o padre italiano também é homenageado na exibição de um documentário sobre a vida do religioso. A exibição de produções audiovisuais italianas compõem ainda a programação do evento, por meio do Festival de Cinema Italiano. O público vai poder acompanhar exibições gratuitas de filmes, incluindo comédias clássicas e quatro pré-selecionados para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024. Os filmes serão exibidos na Estação da Docas e no Sesc Ver-O-Peso, e abrangem comédia, drama e histórias de guerra.

Festival Itália Mia 2023 está repleto de atrações culturais, na Estação das Docas (Foto: Aurélio Oliveira)

Confira a programação do Festival Itália Mia 2023 (sujeita a alterações)

Sexta (3/11/2023)

10h – 22h | Espaço Expositivo Giovanni Gallo & Museu do Marajó

11h – 22h | Espaço Gastronômico

18h | Show Especial de Abertura (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria | Cia de Dança Ana Unger apresenta Performance | Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música)

19h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação – Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara. 2023. 55 min. Classificação: Livre

21h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Amore All’italiana (Amor à Italiana). 1966. 95mim. Classificação: 14 anos

Sábado (4/11/2023)

10h – 22h | Espaço Expositivo Giovanni Gallo & Museu do Marajó

11h – 22h | Espaço Gastronômico

16h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Mimí Metallurgico Ferito Nell’onore (Mimi, O Metalúrgico). 1972. 121 min. Classificação: 14 anos

18h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação – Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara. 2023. 55 min. Classificação: Livre

19h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Berlinguer Ti Voglio Bene (Berlinguer I Love You). 1977. 90 min. Classificação: 14 anos

20h | Show Especial (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria | Cia de Dança Ana Unger apresenta Performance)

21h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Travolti da An Insolito Destino Nell'azzurro Mare D'agosto (Por Um Destino Insólito). 1974. 114 min. Classificação: 14 anos

Domingo (5/11/2023)

10h – 22h | Espaço Expositivo Giovanni Gallo & Museu do Marajó

11h – 22h | Espaço Gastronômico

16h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Venga a Prendere Il Caffè da Noi (Venha Tomar Um Café Conosco). 1970. 100 min. Classificação: 14 anos

18h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação – Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara. 2023. 55 min. Classificação: Livre

19h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Brancaleone Alle Crociate (Brancaleone Nas Cruzadas). 1970. 116 min. Classificação: 14 anos

20h | Show Especial (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria | Cia de Dança Ana Unger apresenta Performance)

21h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Anatra All’arancia (Pato com laranja). 1975. 106 min. Classificação: 14 anos

SERVIÇO

Festival Itália Mia

Data: 3, 4 e 5 de novembro de 2023.

Horário: das 10h às 22h.

Local: Estação das Docas.

Entrada franca.