Festas de fim de ano: dicas para evitar os excessos

O mês de dezembro é recheado de festividades e comemorações, mas a cautela e atenção à alimentação devem ser frequentes neste período para evitar os excessos. A nutricionista Adilla Almeida, do Hapvida NotreDame Intermédica, apresenta dicas para aproveitar com saúde e responsabilidade.

As comidas da ceia de natal e das festas de fim de ano são, na maioria das vezes, cheias de carboidratos e outros itens, então o segredo para curtir é o equilíbrio. As atividades físicas são ótimas aliadas e devem ser mantidas no mesmo ritmo habitual.

A nutricionista indica o consumo de frutas e saladas, que são fontes de fibras e a ingestão de iogurtes e frutas antes das festas e refeições, pois ajudam a manter a prudência e atenção na hora da escolha e montagem dos pratos.

Fazer todas as refeições; evitar o jejum prolongado; consumir proteínas (fontes de carnes mais magras como carnes brancas) e se hidratar estão entre os principais cuidados neste período. Além do consumo excessivo dos acompanhamentos e preparação dos alimentos. “Atenção ao preparo das refeições, com preferência de ingredientes de fontes naturais, que podem contribuir no processo de retenção de líquidos. Evitar alimentos embutidos e ultraprocessados, que são fonte de sódio e de gordura, que são os maiores vilões nesta época”, explica Adilla.

“Cuidado com os acompanhamentos, por exemplo, arroz com creme de leite, risotos, farofa, tortas doces e açúcares em geral. Se deve ter muita atenção ao excesso dessas preparações”, completa.

O consumo de bebidas alcóolicas também requer equilíbrio. A moderação e a hidratação constante contribuem para uma diversão saudável. Entre as dicas, a nutricionista destaca o consumo de outros líquidos junto com a água para manter o organismo hidratado durante o dia. Ela ainda indica intercalar a água e bebidas alcóolicas nas festas.