Fenecan 2023 começa em outubro repleta de atrações

A Fenecan se consolidou entre os principais eventos do estado do Pará e movimentou R$ 6,5 milhões em negócios, na última edição, com mais de 58 mil visitantes. Nesse ano, atrações musicais nacionais e nomes top of mind entre os palestrantes motivacionais estarão na capital mundial do minério.

A secretária de Desenvolvimento Econômico Fernanda Ferreira está entusiasmada com o evento. “Nossa pasta segue responsável pela maior feira de negócios do sul e sudeste do estado. É sempre um desafio superar as edições anteriores. Dessa vez, vamos focar também no turismo, área estratégica para a sustentabilidade do município”, afirmou.

Abertura oficial da Fenecan terá a presença de Rick Chesther

No dia de abertura oficial do evento, (5/10), além dos stands de alimentação e negócios, às 20h, terá a palestra do empreendedor e escritor, Rick Chesther. Natural do Rio de Janeiro, Rick era vendedor ambulante nas praias cariocas até viralizar com um vídeo, na internet. De lá para cá, ele está entre os palestrantes de negócios mais célebres da atualidade, coleciona seguidores nas redes sociais e livros vendidos.

No dia 6, acontece o Encontro Nacional de Debate sobre o Turismo e a sua Importância para o Desenvolvimento Municipal, Regional e Nacional. Promovido pela Prefeitura de Canaã, prefeitos, secretários e autoridades de notáveis municípios da federação participarão de painéis temáticos. O evento terá a palestra do CEO do Gramado Summit, Marcus Rossi. Ele é responsável pelo maior evento de inovação do Brasil e reúne os maiores empreendedores do país em uma das cidades mais visitadas da América Latina, Gramado-RS.

Estandes, palestras e apresentações musicais prometem atrair o público para a capital mundial do minério (Divulgação / Prefeitura de Canaã dos Carajás)

Promoções, desfiles, palestras e show de forró encerram edição da Fenecan 2023

No último dia de evento (7), acontece o Liquida Canaã, das 17h às 22h30. A programação reúne diversas empresas do município. Com ofertas e descontos, é uma oportunidade para consumidores economizarem e negócios ampliarem vendas e exposição da marca, movimentando a economia local. Das 18h às 19h, tem a palestra do especialista em vendas, Diego Maia. Às 19h, tem o painel Mulheres Brilhantes, Negócios Fascinantes, que contara com a presença de grandes cases de sucesso.

Às 20h30, acontece o tradicional concurso Miss e Mister Comércio 2023. Em seguida, às 22h30, está agendada a cerimônia de encerramento da Fenecan 2023, culminando no show de forró de Solange Almeida. Após anos de sucesso com a banda ‘Aviões do Forró’, a cantora iniciou carreira solo em 2017. Com seis discos gravados, a cantora promete alegrar o público com o ritmo mais famoso do nordeste.

Fenecan

Um dos maiores eventos do município, a Feira de Negócios de Canaã dos Carajás teve sua primeira edição no ano de 2014. Logo no primeiro ano a feira contou com uma estrutura nunca vista na cidade, localizada em frente ao antigo colégio futuro. A feira contou com a presença de grandes palestrantes, rodadas, negócios e workshops. Em 2023, a Feira será planejada para aliar a execução de vários eventos simultâneos, revelando sinergia entre negócios, capacitação profissional e entretenimento.

Léo Santana movimenta show da virada de aniversário da cidade

Dono de diversos hits embalados pelo axé music e pagode baiano, o cantor Léo Santana, ex-vocalista da Banda Parangolé, vai colocar Canaã para dançar ao som dos sucessos “Zona de Perigo” e “Posturado e Calmo”, entre outros, às 22h do dia quatro de outubro. O cantor virá com banda completa e contará com uma mega estrutura de som e luz para comemorar o aniversário de Canaã dos Carajás, que inicia na madrugada do dia 5 de outubro.