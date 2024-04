FENCOOP 2024 revela a importância do cooperativismo para a economia

Nos dias 25, 26 e 27 de abril, a capital paraense irá receber a Feira de Negócios do Cooperativismo (FENCOOP 2024), que é uma oportunidade para as pessoas conhecerem de perto os casos que apontam as cooperativas como ferramenta social para solução de problemas econômicos. O evento irá acontecer das 15h às 22h, na Estação das Docas, no bairro da Campina. A entrada é gratuita.

De acordo com Diego Andrade, gerente de desenvolvimento de cooperativas do Sistema OCB/PA, a FENCOOP é um evento que foi pensado para proporcionar para as cooperativas três objetivos, são eles: fazer com que o cooperativismo possa ser reconhecido pela sociedade paraense, gerar negócios para as cooperativas e mostrar a importância do cooperativismo no estado do Pará, principalmente pelo fato de que hoje o cooperativismo representa 11% da economia do estado.

“A FENCOOP é muito positiva a partir do momento que ela traz 112 cooperativas, mais de 150 expositores de mais dos 40 municípios de estado, onde a gente vai poder expor os produtos, apresentar os serviços prestados e promover o conhecimento sobre cooperativismo. Então, a gente consegue aliar essa necessidade das cooperativas acessarem cada vez mais mercados”, destaca Diego Andrade.

Com o cooperativismo é possível alcançar sonhos e construir uma sociedade mais próspera (Divulgação/OCB-PA)

Novidades

Este ano, a FENCOOP terá a palestra “Do Risco à Glória”, do palestrante Diego Ribas, que vai contar um pouco da sua trajetória e apresentar casos reais de sucesso, de gestão e de comportamento. Além disso, o evento contará com apresentações culturais e rodadas de negócios voltadas para cooperativas e empresas que são incentivadas pelo governo do estado.

“Hoje o sucesso do cooperativismo depende de planejamento, de perspectiva de gestão e o Diego Ribas vai trazer um pouco dessa realidade para a gente”, acrescenta Diego Andrade.

A seguir, confira a programação da FENCOOP 2024:

Dia 25/04 (quinta-feira)

15h: exposição dos produtos e serviços das cooperativas;

17h: abertura oficial; apresentação do Panorama do Cooperativismo e do Relatório de Gestão; entrega dos certificados do Comitê de Mulheres Elas Pelo Coop e palestra “Do Risco à Glória” com Diego Ribas;

19h30: visitas guiadas;

20h: apresentação cultural.

Dia 26/04 (sexta-feira)

8h: palestra de oratória para o Comitê de Mulheres Elas Pelo Coop;

8h: Seminário de Intercooperação e Assistência Técnica com a Central CUIA;

15h: exposição dos produtos e serviços das cooperativas;

19h30: visitas guiadas;

20h: apresentação cultural.

Dia 27/04 (sábado)

8h: Seminário de Intercooperação e Assistência Técnica com a Central CUIA;

15h: exposição dos produtos e serviços das cooperativas;

19h30: visitas guiadas;

20h: apresentação cultural.

