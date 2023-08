Felipe Jacob Chaves e Kelly Dib Taxi Jacob: Representatividade social

O escritório Jacob & Dib Taxi Advocacia, que tem os advogados Felipe Jacob Chaves e Kelly Dib Taxi Jacob como sócios, possui quase 10 anos de história e atua em diversas especialidades - Direito Autoral, do Trabalho, Civil, Consumidor e Desportivo - com foco no atendimento empresarial.

Com profissionalismo e comprometimento, a banca presta serviços jurídicos de forma singular e diferenciada, prezando sempre pela ética, pela transparência e por um padrão elevado de qualidade técnica, valores que entende como irrenunciáveis e que norteiam sua atuação.

O escritório tem como clientes empresas de renome nacional, com sede em diversos estados da federação, e atua em demandas consultivas e contenciosas em todos os graus de jurisdição, inclusive Tribunais Superiores.

Diante disso, a inovação no acompanhamento de processos e a atualização sobre as tecnologias disponíveis no mercado têm sido foco no Jacob & Dib Taxi Advocacia dentro do contexto do mundo digital.

Os sócios destacam que é preciso ir ao encontro do aprimoramento do pensamento jurídico moderno através de atuação mais qualificada dos profissionais. A premissa básica nesse caminho é a representatividade social e sua subjetividade, fatores que a inteligência artificial, segundo os advogados, dificilmente consegue alcançar. Por isso, eles defendem que o uso do recurso - como as assistentes virtuais ofertadas no mercado - requer cautela, pois é imprescindível averiguar a fonte das informações. Além disso, a mecanização do atendimento acaba por trazer insegurança e provocar o distanciamento dos clientes.

“No entanto, não podemos olvidar que há inúmeros benefícios no uso da inteligência artificial, dentre os quais a utilização como otimizadora de processos quando acompanhada de um software de gestão jurídica que consiga acompanhar publicações em diários oficiais, organizando documentos e auxiliando na distribuição de tarefas numa sociedade de advocacia”, pontuam.

Os sócios ainda afirmam que o recurso é um excelente mecanismo de jurimetria, norteador essencial para uma atuação qualificada dentro do campo jurídico. “Os profissionais precisam estar atualizados constantemente em relação às novas tecnologias disponíveis no mercado, em especial aquelas que estão gerando nítida transformação no próprio Poder Judiciário”.

Para o Jacob & Dib Taxi Advocacia, a inteligência artificial e as inovações tecnológicas são excelentes ferramentas para otimizar o tempo e trazer mais arrojo às rotinas e celeridade em processos, mas jamais poderão substituir o trabalho técnico propriamente dito e tampouco o atendimento aos clientes, cujo escritório zela e preza para que seja pessoal e personalizado.

