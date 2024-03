Feira Pará Trigo promove palestras com grandes nomes do mercado de panificação e confeitaria

A Feira Pará Trigo é um ambiente de inovação e aprendizado, onde novas tendências são apresentadas e exploradas ao mercado paraense. A edição deste ano, que ocorrerá de 10 a 12 de abril, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, é realizada pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan-PA), e vai reunir profissionais, empresários, fornecedores e entusiastas do setor.

O evento é uma excelente oportunidade para compartilhar conhecimento, explorar novidades e impulsionar o crescimento do mercado. Durante os três dias de evento, os participantes terão acesso a uma vasta programação, com palestras e workshops com grandes nomes da panificação e confeitaria de todo o país.

Entre os palestrantes que estarão presentes no evento, está uma verdadeira referência na panificação brasileira e internacional: o chef Luiz Farias. O profissional foi eleito o melhor confeiteiro do mundo, em 2016, premiação conferida pela International Union of Bakers and Confectioners (UIBC), entidade que reúne associações do segmento da panificação de todo o mundo. Em 2023, foi nomeado na Alemanha entre um seleto grupo de melhores chefs do mundo em patisserie pela UIBC.

Com uma carreira brilhante e uma experiência de mais de 50 anos no ramo da panificação e confeitaria, o profissional promete surpreender o público com inovação e tendências do setor.

"Eu recebi o convite e fiquei feliz em poder contribuir na área. A expectativa é enorme e quero contribuir com conceitos e tendências do segmento. Meu objetivo é trazer para o público processos e produtos, compartilhando conhecimentos com conteúdos sérios, originais e transparentes. É um orgulho poder fazer parte de um evento como a Feira Pará Trigo", destaca Luiz Farias, que traz para o evento uma grande bagagem profissional no mercado nacional e internacional.

Inovação

As tecnologias vêm conquistando grandes avanços no mercado e trazendo importantes contribuições ao setor da panificação. O uso da tecnologia e as novidades do setor também estarão presentes na palestra do chef Luiz Farias.

"O mundo da panificação está cada vez mais em evidência e tecnológico. Então, eu vou trabalhar nessa temática, trazendo tendências do mundo. A panificação envolve processos, envolve qualidade. Na confeitaria, também vou trazer diversas tendências para a Feira Pará Trigo. O mais importante é que eu consiga passar a mensagem profissional para esse mercado. Quero passar uma mensagem positiva sobre esse ramo", finaliza o palestrante.