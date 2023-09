Feira do Miriti traz arte, fé e tradição para a festa do Círio 2023

O artesanato de miriti, arte que encanta romeiros e turistas ao enfeitar o mar de gente nas procissões em devoção à Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, tem lugar certo para ser encontrado durante a semana do Círio na capital: a Feira de Artesanato de Miriti, realizada pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba, de 4 a 7 de outubro, na Praça Dom Pedro II, na Cidade Velha.

Essa arte, tipicamente paraense, entrelaça arte, fé, tradição, cultura e devoção. Pelas mãos dos promesseiros do Círio, as peças são ofertadas como agradecimento pelas graças alcançadas; das crianças, elas chamam a atenção na forma de brinquedos; os entusiastas da cultura amazônica se encantam pelos usos diversos e, principalmente, pela representação de saberes e fazeres dos povos da Amazônia.

Nos quatro dias de feira será possível conferir toda essa versatilidade do artesanato de miriti. O evento abrigará 38 estandes de expositores vindos de Abaetetuba para comercializar a produção que abrange cerca de 60 artesãos, distribuídos em uma tenda de 500 metros quadrados instalada nas imediações da Catedral Metropolitana de Belém, ponto de partida da procissão do Círio.

Mestre artesão Raimundo Peixoto está otimista e levará cerca de 500 peças para comercialização (Divulgação)

Completando 50 anos de atuação nas festas da quadra Nazarena em 2023, Raimundo Peixoto costuma investir nas peças tradicionais para colocar à venda na feira do Círio e está confiante no sucesso das vendas. “Eu estou bastante empolgado, eu tenho fé que vou vender tudo. Estou aí com umas 500 e poucas peças para levar”, declarou o mestre artesão.

Para a artesã Dorielma Cardoso, os anos de participação na quadra Nazarena não reduzem a empolgação para participar da feira deste ano e também trazem o desafio de inovar constantemente.

“A gente tá com uma expectativa boa, trabalhando dia e noite. A cada ano que passa a gente procura levar coisas diferentes, esse ano a gente vai levar muito a parte religiosa: berlinda, oratório, pagadores de promessa, os romeiros”, disse a artesã com 45 anos de experiência na festividade.

Dorielma Cardoso aposta em peças de miriti como berlinda, oratório e romeiros para este ano (Divulgação)

Para a gestão municipal de Abaetetuba, o evento faz parte de um processo contínuo de valorização e apoio à arte local. “A feira visa fortalecer a parceria com os artesãos no sentido de valorizar a cultura do miriti, estreitando laços e estabelecendo um bom diálogo para que possamos prestar mais apoio para sua atividade”, declara o diretor da Fundação Cultural Abaetetubense, Murilson Monteiro.

Este ano, além da tradicional venda do artesanato de miriti, a feira, com o slogan “Abaeté na Fé” também contará com apresentações musicais de artistas abaetetubenses, reforçando a ligação entre a Capital Mundial do Brinquedo de Miriti e a festa Nazarena.

Serviço

Feira do Miriti no Círio 2023 - Abaeté na Fé

4 a 7 de outubro

Das 8h às 22h

Praça Dom Pedro II, Cidade Velha - Belém