Farmácias Polo têm papel fundamental no bem-estar de pacientes em Marabá

Garantir um atendimento de qualidade para a saúde da população é prioridade para a Prefeitura Municipal de Marabá. Um exemplo disso são os investimentos realizados nas Farmácias Polo da cidade, que são responsáveis pela dispensação de medicamentos especializados e que oferecem, de forma gratuita, acesso à população aos remédios de maior complexidade.

As Farmácias Polo do município vêm trazendo bons resultados para a saúde e bem-estar da população marabaense. “Toda vez que eu venho aqui sou bem atendida. O horário aqui também é mais amplo e isso me deixa satisfeita, tanto por mim quanto pelas outras pessoas que precisam, porque você sabe como está a economia hoje, não temos dinheiro para todas as despesas. E essas farmácias ajudam muito a gente, porque a medicação é cara”, destaca a dona de casa e paciente Dulcivânia Ferreira.

Além das farmácias de demandas dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Marabá, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dispõe de 3 farmácias polo que descentralizam a distribuição de medicamentos. As unidades ficam localizadas no Partage Shopping, na Nova Marabá; Travessa Santa Terezinha, na Marabá Pioneira; e na UBS Carlos Barreto, localizada no Núcleo Morada Nova.

Atendimento

Para ter acesso aos serviços realizados pelas Farmácias Polo, o paciente deve apresentar o Cartão SUS, documento com foto e uma receita emitida por uma Unidade Básica de Saúde do município, Hospital Municipal de Marabá, Hospital Materno Infantil ou pelo Hospital Regional, cujo atendimento é realizado por meio de convênio com o Estado.

Nas unidades das Farmácias Polo, o paciente recebe o atendimento de um farmacêutico, que o orienta sobre toda a posologia do medicamento. Além disso, caso a medicação seja de uso contínuo, o paciente é informado sobre o retorno.

Farmácias Polo garantem atendimento de qualidade para a população do marabaense (Paulo Sérgio/Prefeitura de Marabá)

"O farmacêutico tem esse papel fundamental de orientar esse paciente porque muitas vezes eles não entendem o que está escrito na receita e até têm vergonha de perguntar ao médico. Por isso, a gente orienta e tira todas as dúvidas deles, de como tomar, horários, se pode tomar com água, etc.”, explica a farmacêutica Gelicivânia Oliveira.

Para a dona de casa, o atendimento oferecido à população é um grande diferencial das Farmácias Polo.

“Eles me atenderam bem, deram meu remédio, graças a Deus. E isso é muito bom, porque tem dias que a gente não tem nem o dinheiro do pão, e atendendo de graça, é bom demais”, comenta a dona de casa.