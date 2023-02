Fantasias de Carnaval: descubra como montar o look perfeito com a Brazz Brazz

A poucos dias do Carnaval 2023, os preparativos dos foliões já estão a todo vapor. Entretanto, com a chegada da folia, muita gente ainda não sabe como customizar o abadá ou até em como dar uma cara nova para aquele item que está sem utilidade dentro do guarda-roupa. Pensando nisso, a Papelaria Brazz Brazz preparou dicas e opções para transformar simples roupas em fantasias super diferentes. Confira:

Reforme o sutiã

Um top de ginástica ou um sutiã velho podem ser excelentes aliados para uma boa fantasia neste Carnaval. Paetês, lantejoulas, franjas coloridas e tecidos fazem total diferença na composição de uma peça bonita e divertida, basta usar a criatividade e imaginação para arrasar na folia.

Materiais: tesoura, cola de tecido ou cola quente, paetês, lantejoulas, franjas coloridas e tecidos.

VEJA MAIS

Ombreiras em alta

Esses itens estão com tudo neste Carnaval e dá para fazer em casa. Para quem tem blazers antigos, dá para retirar as ombreiras dessas roupas e aplicar muitos detalhes para decorar, como costurar botões antigos, flores de decoração, tudo o que colorido que tiver em casa. Outra dica legal é acrescentar franjas para deixar o look ainda mais descolado.

Materiais: tesoura, cola de tecido ou cola quente, paetês, lantejoulas, franjas coloridas e tecidos.

Cropped de meia calça

Aquela meia calça que está no fundo da gaveta pode se transformar em uma blusa cropped descolada para arrasar neste Carnaval . Para fazer isso, basta dobrar a peça ao meio, cortar a ponta dos pés (por onde entram os braços) e depois, cortar a parte dos “fundilhos” (por onde entra a cabeça ) e simplesmente estará pronta. Para ficar mais divertida ainda, a dica é desenhar figuras divertidas com canetas próprias em tecido e enfeitar os ombros, costurando flores de plástico de decoração.

Materiais: tesoura, cola de tecido ou cola quente, caneta de tecido e flores decorativas.

Agora é só passar na Papelaria Brazz Brazz mais próxima e escolher o look para personalizar e cair na folia. Clique aqui e confira mais.