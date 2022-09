Fadiga mental: o que é e como tratar?

Falta de concentração, memória e dificuldades em lidar com as emoções podem ser os primeiros sinais da fadiga mental, que consiste na ausência de resposta cognitiva e emocional às circunstâncias e situações da vida.

O psicólogo Othon Júnior, do Sistema Hapvida, explica como o desgaste afeta a esfera da cognição e da emoção nas pessoas. No emocional, ele alerta para a variação de humor. “Acontece alguma coisa e eu sinto raiva e tenho comportamentos agressivos, eu não consigo administrar a emoção que acontece ou eu não quero lidar com aquele sentimento e eu bloqueio tudo, fico anestesiado, não quero sentir, eu abafo tudo”, destaca.

Ele lembra que a fadiga mental e o cansaço físico estão intimamente ligados e um reflete no outro. “Tudo o que acontece no psicológico afeta no fisiológico e vice e versa também. Uma alteração física promove, influencia em uma alteração no humor”. Os sinais mais clássicos são dor de cabeça; tensão muscular nas regiões da nuca, do ombro; problemas gastrointestinais e sinais na pele.

A solução mais indicada é a prevenção. O autoconhecimento é a chave para evitar e prevenir a fadiga mental. A partir da investigação e entendimento do corpo e da mente é possível detectar quais as atividades ou situações que ocorrem mais desgaste. “Em cima do autoconhecimento você vai começando a criar estratégias e administrar de maneira assertiva para poder evitar e prevenir a fadiga mental”, completa.

Algumas ações do cotidiano podem ajudar a prevenir o processo como uma boa noite de sono, autocuidado, práticas de relaxamento para reduzir a exposição ao estresse e a ajuda profissional.