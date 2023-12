Faculdade Esmac realiza encontro para fomentar pesquisa e extensão acadêmica

A Faculdade Esmac realizou, nos dias 08, 09 e 10 de novembro, o 11º Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão (EPEX). O evento anual, que tem como meta fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão, é uma oportunidade singular para a comunidade acadêmica de todas as instituições de ensino e demais campos dos saberes.

O tema da edição deste ano foi “Políticas Públicas e o Desenvolvimento da Amazônia Paraense”. A escolha teve como objetivo aprofundar os conhecimentos, questionar e refletir sobre as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas ou propostas para a Amazônia, atendendo as grandes áreas do conhecimento de graduação e pós-graduação da IES: Ciências da Saúde; Direito; Educação e Humanidades; Gestão e Negócios; e Politécnica. A temática compreende os desafios contemporâneos que leva a comunidade a ter um olhar mais assertivo sobre legislação e políticas ambientais, negócios sustentáveis para o desenvolvimento regional, legislação e políticas digitais e de inovação, políticas de saúde e habitação, além de propiciar formação crítica e contextualizada sobre as relações em sociedade.

Neste ano, o EPEX teve mais de 300 inscrições e os alunos puderam participar de diversas atividades, nos três dias de evento (Foto: Freepik)

Neste ano, o EPEX teve mais de 300 inscrições e os alunos puderam participar de diversas atividades, nos três dias de evento. A abertura aconteceu no Sesi Ananindeua e contou com a apresentação do grupo parafolclórico Asa Branca, trazendo toda a regionalidade para os presentes. Além disso, o diretor geral da faculdade Esmac, Pedro Mora, informou que a instituição segue com o Programa de Internacionalização e Mobilidade, e nos próximos meses, será lançado o edital de intercâmbio para os alunos do curso de direito, onde os selecionados vão para o Perú. A noite finalizou com uma mesa-redonda composta por figuras importantes em nosso estado. Participaram do debate o médico José Raimundo Silva Arias; Raimundo Rodrigues Santana, vitalício do tribunal de justiça do Estado do Pará; Manoel Alves Da Silva, doutor em ciências sócio ambientais; Juliete Miranda Alves, pesquisadora na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura- FAO/ONU e Carlos Eduardo Buchele Gorresen.

Evento anual, que tem como meta fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão (Foto: Freepik)

O encontro continuou no dia 09 de novembro, com cerca de 15 palestras que aconteceram dentro da faculdade Esmac. As palestras tiveram temáticas voltadas para as políticas públicas na Amazônia. Saneamento e educação ambiental, fiscalização de descarte de resíduos sólidos, gastronomia sustentável, a Importância da vacinação, a importância das cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

No terceiro e último dia do encontro, 43 trabalhos foram apresentados no hall da faculdade. O objetivo foi expor as pesquisas e atividades de extensão desenvolvidas pelos discentes da faculdade.