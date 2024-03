Faculdade Esmac promove diversas oficinas visando a capacitação profissional

Entre o final de fevereiro e início de março deste ano, a Faculdade Esmac promoveu diversas oficinas e capacitações. O objetivo foi oferecer aos acadêmicos e à comunidade em geral conhecimentos diversos e capacitações para garantir uma renda extra.

O Projeto Experiência Gastronômica foi quem iniciou as atividades, com a edição "Panificação para Iniciantes". Durante o workshop, os participantes aprenderam uma massa de pão super versátil, onde a professora do curso mostrou diversas receitas que podem ser feitas a partir de uma massa.

Outras edições do Projeto já aconteceram, com o tema de hambúrguer artesanal, sobremesa natalina, produção de fichas técnicas, entre outros.

Seguindo com as atividades, os cursos de administração e ciências contábeis da instituição promoveram a palestra "Liberdade Financeira: Construindo Riqueza com Sabedoria". Como palestrante, o convidado foi Ailton Ramos, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que abordou diversos temas sobre educação financeira, além de dar dicas sobre investimentos, abordando os perfis de investidor e também sobre cada tipo de investimento.

O evento reuniu alunos de diversos cursos de graduação da instituição no miniauditório II da Faculdade.

Educação inclusiva

Curso de pedagogia promoveu oficina com diversas técnicas e metodologias sobre a educação inclusiva (Ascom Esmac)

O curso de pedagogia também promoveu oficinas, uma delas foi a "Educação Inclusiva na Formação de Professores". A Coordenadora Geral Acadêmica, Profª. Renata França, foi quem ministrou a aula e abordou diversas técnicas e metodologias sobre a educação inclusiva. Uma das metodologias é contação de história, onde é possível estimular diversos sentimentos, fazendo despertar novas emoções naqueles que estão participando.

Outra capacitação promovida foi pelo curso de enfermagem, dessa vez em arboviroses, o qual teve como objetivo capacitar e preparar cada vez mais os alunos para o mercado de trabalho. A capacitação marcou o início de uma série de capacitações que estão por vir, sempre com temáticas atuais e de extrema relevância.

As atividades reforçam o papel da Faculdade Esmac, que segue contribuindo com a sociedade, promovendo educação, além de garantir oportunidades para os participantes conquistarem uma renda extra.