Faculdade Esmac oferece cursos com alta taxa de empregabilidade

O cenário profissional atual passa por transformações significativas, tornando a escolha do curso superior um passo crucial para se destacar e prosperar na carreira. A competitividade crescente e as mudanças constantes no mercado de trabalho tornam essencial a seleção de uma graduação que esteja alinhada com as demandas e tendências do momento. Na hora de decidir qual carreira seguir, é fundamental considerar quais setores estão em crescimento e apresentam perspectivas promissoras para os próximos anos. A faculdade Esmac, alinhada com as demandas do mercado, oferece uma variedade de cursos de graduação e pós-graduação em áreas com altas taxas de empregabilidade. Como enfatiza o diretor geral, Pedro Mora, "ao escolher seu curso, é importante pensar no presente e na rápida evolução tecnológica que o mundo está vivenciando".

É crucial ressaltar que o primeiro passo para decidir onde estudar é avaliar o corpo docente da instituição, a infraestrutura da faculdade e sua reputação no mercado.

Dentre as diversas opções seguras e promissoras, destacamos:

1. Psicologia: estudar psicologia no Brasil é uma escolha relevante devido à crescente demanda por serviços de saúde mental, impulsionada pela pandemia e conscientização geral. O curso de psicologia oferece uma variedade de campos de atuação, e a regulamentação garante práticas éticas, baseadas em evidência, inclusive para atendimentos via teleconsulta. Com o avanço da tecnologia e pesquisa em crescimento, as oportunidades se expandem. A escassez de profissionais qualificados cria espaço para novos psicólogos. Além disso, a psicologia contribui para o bem-estar individual e coletivo, promovendo um desenvolvimento social mais saudável e equilibrado;

2. Direito: fazer uma graduação em direito agora e no futuro é uma escolha sólida devido à constante demanda por profissionais jurídicos. Além dos campos tradicionais, como direito civil, penal e trabalhista, novas áreas, como direito digital, ambiental, da inteligência artificial e da saúde, estão emergindo, refletindo as mudanças na sociedade. Além disso, a carreira jurídica oferece inúmeras oportunidades de carreiras concursadas no Brasil como procuradorias, defensorias públicas, promotorias e cargos no Poder Judiciário, proporcionando estabilidade e um caminho sólido para os profissionais do direito. A capacidade de adaptação do direito às mudanças sociais e tecnológicas torna essa formação valiosa, com perspectivas de carreira promissoras e impacto duradouro na sociedade;

3. Enfermagem: optar por uma graduação em enfermagem é uma decisão acertada, tanto no presente quanto no futuro, devido à crescente demanda por profissionais de saúde. Enfermeiros desempenham um papel essencial na assistência médica, e a pandemia de Covid-19 ressaltou ainda mais sua importância. Além dos campos tradicionais, como enfermagem hospitalar e de cuidados primários, novas áreas de atuação estão surgindo, incluindo enfermagem em telemedicina, saúde mental, estética e dermatologia. A aprovação recente do piso salarial para enfermeiros no Brasil também impulsionou as oportunidades de carreira, tornando a profissão mais atraente e garantindo um início de carreira com excelente salário, o que é um incentivo adicional para quem deseja ingressar na área de enfermagem. O setor de saúde continuará a oferecer oportunidades estáveis e gratificantes para enfermeiros no futuro;

4. Farmácia: os farmacêuticos desempenham um papel vital na garantia de terapias eficazes e seguras, e, além das áreas tradicionais, como farmácia hospitalar e de varejo, novos campos estão surgindo. A biodiversidade da floresta amazônica oferece um vasto potencial para pesquisa de novos medicamentos e ingredientes naturais, criando oportunidades únicas para farmacêuticos. Além disso, a constante descoberta de novos fármacos e terapias na indústria farmacêutica impulsiona as oportunidades de carreira e empreendedorismo;

5. Administração: uma escolha estratégica tanto no presente quanto no futuro, pois as habilidades de gerenciamento são essenciais em todos os setores. Além das áreas tradicionais, como administração financeira, de recursos humanos e de marketing, novas áreas, como administração de inovação e empreendedorismo, têm ganhado destaque. A crescente integração da inteligência artificial nas operações empresariais está impulsionando oportunidades de carreira, à medida que administradores são essenciais para desenvolver e implementar soluções baseadas em inteligência artificial. A capacidade de lidar com dados e tecnologia é fundamental para administradores modernos, tornando essa profissão altamente relevante e versátil, com perspectivas promissoras à medida que as empresas continuam a se adaptar às inovações tecnológicas.

Os cursos citados e outros são ofertados pela faculdade Esmac que conta com o reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) e 21 anos de tradição no mercado. Além disso, a instituição se destaca pela prática de esportes, atendimento acolhedor, formação continuada dos docentes, oportunidade de intercâmbio com faculdades parceiras de outros países, além do foco na empregabilidade de seus estudantes.

