Exposição vai trazer elementos do acervo do Museu do Marajó a Belém

Ver de perto algumas peças do Museu do Marajó sem precisar sair do continente é uma oportunidade imperdível a ser promovida no Festival Itália Mia. A segunda edição do evento que valoriza o intercâmbio cultural entre a Itália e o Pará está marcada para os dias 3, 4 e 5 de novembro.

A programação inclui a exposição Giovanni Gallo & Museu do Marajó que trará recortes sobre a contribuição do padre italiano naturalizado brasileiro para preservar a memória marajoara desde a década de 1970. Com uma iniciativa pioneira na museologia amazônica, o sacerdote reuniu peças, objetos e principalmente, ecoou vozes dos cidadãos marajoaras de forma a catalogar elementos sobre a vida no arquipélago.

De acordo com o historiador Diego Bragança de Moura, o padre Giovanni Gallo lançou um olhar diferenciado sobre o dia a dia marajoara, como as atividades de pesca, extrativismo, pecuária, religião, costumes, saberes e fazeres. “Ele mergulha na sociedade e vai atrás da vivência que aquelas pessoas não consideravam de relevância e que estavam em elementos como os cacos da cerâmica marajoara, a rede, o remo, o matapi, o laço e a cela, por exemplo”, comenta o pesquisador.

Erguer o Museu do Marajó possibilitou não apenas a valorização de elementos históricos e culturais da região, como também impulsionou o desenvolvimento por meio do turismo, infraestrutura e economia para a população local.

“Ele dizia em suas obras que o fato de ser estrangeiro lhe dava a possibilidade de concentrar suas observações naquela sociedade. O Museu já era interativo o que era bem inovador para a época, permitindo mover e tocar em algumas peças, além da preservação de elementos que precisavam de maior cuidado, como os cacos marajoaras” - Diego Bragança de Moura, historiador.

O legado de sua história se confunde com a do próprio Museu, que recentemente foi reformado e integra o Sistema Integrado de Museus da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A estrutura localizada em Cachoeira do Arari contém ainda espaços como a fazendola, a casa e o túmulo com restos mortais de Giovanni Gallo.

Homenagem

Na segunda edição do Itália Mia o padre Giovanni Gallo é a personalidade homenageada diante dos inegáveis destaques de sua trajetória que liga o país italiano ao Pará. “Teremos um recorte do Museu do Marajó com réplicas dos computadores caipiras criados pelo Padre Giovanni, por exemplo. É voltado para todos os públicos, inclusive o infantil por ser lúdico e interativo”, adianta Rosângela Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal e vice-cônsul honorária da Itália no Pará.

O evento é mais uma iniciativa de valorização da arte e da cultura percebida na relação entre Itália e o Pará e presente em diversas edificações arquitetônicas com assinatura italiana espalhadas pela capital paraense.

“O vice-consulado tem, entre outras atividades, a missão de divulgar a cultura italiana no nosso estado. Com o Itália Mia, nesse segundo ano, esperamos cumprir nosso objetivo oferecendo aos paraenses um espaço onde poderão mergulhar na cultura e gastronomia do país da bota e conhecer as conexões entre italianos e paraenses”, Rosângela Maiorana - vice-presidente do Grupo Liberal e vice-cônsul honorária da Itália no Pará