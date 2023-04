Exames por imagem: a importância de retirar acessórios de metal

Por que é necessário retirar os acessórios de metal na hora de fazer exames? A biomédica Sara da Silva, coordenadora do setor de Diagnóstico de imagem do Amaral Costa Medicina Diagnóstica explica o motivo e esclarece sobre o assunto.

Ela detalha que a retirada dos objetos que contém metais durante os exames por imagem é importante, acima de tudo, para a segurança do paciente. “Também porque o uso de adereços de metal pode prejudicar na qualidade da imagem gerando artefatos que comprometem a interpretação e consequentemente o diagnóstico do paciente”, complementa a biomédica.

Os exames de diagnóstico por imagem, de modo geral, exigem a retirada de acessórios com metais, entretanto cada método possui suas especificidades. A ultrassonografia requisita a remoção de itens metálicos conforme a região do corpo submetida à avaliação.

Outros procedimentos por imagem, como raios-x, mamografia e densitometria óssea, tomosíntese e tomografia computadorizada é obrigatório a retirada de outros itens: roupas que contenham zíperes, cintos ou botões feitos de metal, além de joias, aparelhos dentários removíveis, óculos e objetos de metal que possam interferir nas imagens de raios-X, pois esses exames geram emissão de radiação ionizante.

Sara ainda ressalta que há exames que exigem ainda mais cuidados, por exemplo, a ressonância magnética. “Esses cuidados são ainda muito mais criteriosos e devem ser seguidos à risca, a fim de garantir total segurança antes, durante e após a realização do procedimento”.

O Amaral Costa Medicina Diagnóstica realiza todos os exames por imagem na unidade Matriz, localizada na Rua Antônio Barreto, 325. O agendamento pode ser feito pelo contato.

A biomédica Sara esclarece que a presença de objetos de metal pode causar alterações no resultado dos exames prejudicando a geração de imagens.

“Para exames de ultrassonografia, a utilização de adornos metálicos interferem bloqueando e/ou distorcendo as ondas acústicas emitidas pelos equipamentos de ultrassom. Dessa forma, impede a reflexão do ultrassom para a geração de imagens. Em exames com emissão de radiação ionizante (raio-x, densitometria óssea, mamografia, tomossíntese e tomografia computadorizada) estamos ainda falando de danos e prejuízos na qualidade de imagem, pois esses materiais metálicos podem aparecer na imagem emitida pelos raios-x, atrapalhando assim a visibilidade e, por consequência, o diagnóstico”, explica Sara.

E para finalizar, ela pontua sobre a ressonância magnética. “Quanto o uso de acessórios metálicos em exames de ressonância magnética, falamos não somente de danos e artefatos em imagens, mas também de princípios de segurança para que acidentes sejam evitados, já que o equipamento de RM cria um campo magnético intenso que funciona como um grande imã atraindo objetos ferromagnéticos (metálicos)”.