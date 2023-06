Evento ‘Canaã Cidade Junina’ inova com sistema tecnológico de segurança

Canaã dos Carajás se prepara para um marco na área de segurança pública. O “Canaã Cidade Junina” terá a implantação de inteligência de reconhecimento no sistema de segurança do evento. Pela primeira vez, essa inovadora solução será utilizada no município, elevando a segurança a um novo patamar e garantindo a tranquilidade dos participantes durante todos os dias do evento.

As câmeras de segurança equipadas com inteligência artificial, serão responsáveis por monitorar todos os pontos estratégicos do evento, com recursos de detecção de face, contagem de pessoas e inteligência perimetral.

Essas câmeras oferecem um sistema integrado, seguro e estável de vigilância por vídeo. A tecnologia inteligente presente nas câmeras permite uma análise precisa e eficiente, o monitoramento é aprimorado com recursos como detecção de movimento, região de interesse e mudança de cena, garantindo uma identificação ágil de situações suspeitas e uma resposta imediata.

Além disso, a capacidade de compressão de vídeo inteligente das câmeras possibilita a transmissão em diferentes resoluções e taxas de frames, adaptando-se às necessidades específicas do evento. Essa flexibilidade garante a captura de imagens de alta qualidade, fornecendo informações detalhadas para a segurança do evento “Canaã Cidade Junina 2023”, por meio uma interface a instalação e o gerenciamento das câmeras serão realizados de forma rápida e descomplicada pela equipe de segurança.

A segurança do evento será reforçada com detecção de estacionamento, de ronda e aglomeração de pessoas. Essas funcionalidades permitem uma gestão eficiente do fluxo de participantes.

As câmeras possuem alcance de até 50 metros e um filtro de infravermelho com atuador eletromecânico, capaz de detectar, observar, reconhecer e identificar indivíduos. A captura de faces com metadados avançados permite o envio dessas informações para gravadores com Inteligência Artificial (IA), possibilitando o reconhecimento facial e análise de características como expressão facial, idade, gênero, óculos, barba, bigode, entre outros.

O "Canaã Cidade Junina 2023" será um evento histórico, não apenas pela riqueza cultural, mas também pela introdução pioneira da tecnologia inteligente.