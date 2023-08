Estudantes relatam a importância da faculdade Microlins para o ingresso no mercado de trabalho

A educação superior é fundamental para qualquer pessoa que esteja buscando uma carreira sólida no mercado de trabalho. Diante desse cenário, a faculdade Microlins oferece diversas opções de cursos de graduação e pós-graduação, sempre comprometida com a transformação sustentável da sociedade por meio do conhecimento.

A instituição de ensino visa desenvolver em cada aluno o uso de seus conhecimentos de maneira colaborativa e criativa. Esse é o caso da universitária Jeniffer Moreira Rocha, de 22 anos, que estuda na faculdade Microlins de Laranjeiras, bairro do município de Serra, localizado no estado do Espírito Santo. A jovem está cursando administração e explica que a faculdade ampliou a sua visão sobre o mercado de trabalho.

“A Microlins está expandindo a minha mente para que eu consiga abrir a minha própria empresa. Eu quero me formar e abrir as minhas lojas, dando a oportunidade para as pessoas terem um bom serviço”, declara Jeniffer.

Jeniffer Moreira Rocha estuda na faculdade Microlins. Ela relata como a instituição tem contribuído para a sua visão de mercado. (Arquivo pessoal)

Propósito

Já a universitária Eliana Garcia de Oliveira Nogueira, de 58 anos, teve o primeiro contato com a Microlins como funcionária e logo ficou interessada em fazer um curso de capacitação, o que acabou mudando completamente a sua realidade.

“Há mais de 18 anos eu comecei a trabalhar na Microlins como gerente comercial e não sabia nada sobre educação. Minha formação era no mercado financeiro, então em três meses fiz um curso de alta performance de vendas promovido pela empresa em São Paulo, entendi o propósito da Microlins, que é transformar vidas por meio da educação. E eu que comprava e vendia dinheiro fiquei apaixonada e, em três meses, passei ser sócia da Microlins Icoaraci. Hoje sou franqueada de três escolas com meu esposo e nossas equipes maravilhosas”, conta.

Eliana Garcia de Oliveira conta que é franqueada e aluna da Microlins (Arquivo pessoal)

Atualmente, a franqueada cursa recursos humanos na instituição de ensino e destaca o importante papel da metodologia diferenciada na formação. “Os diferenciais estão na metodologia de ensino, acompanhamento do sucesso dos alunos por meio do 'De olho da carreira do aluno' e no Programa de Desenvolvimento Profissional, que são um ciclo de palestras e workshops focados na orientação do comportamento para a vida do aluno e para mercado de trabalho”, destaca Eliana, que irá se formar em novembro deste ano.

A faculdade Microlins acredita que a diversidade humana deve ser valorizada e, por isso, as práticas educacionais da instituição são de escuta ativa e empática, promovendo um ambiente original e criativo. Além disso, a faculdade valoriza a sinergia entre educação acadêmica, trabalho e práticas sociais. Para saber mais sobre os cursos da Microlins, clique aqui.