Estudantes do SESI representam o Pará em competição nacional

Quarenta e cinco alunos paraenses, do ensino fundamental e ensino médio das escolas SESI, estão se preparando para embarcar para Brasília (DF), para representar o Pará no Festival SESI de Robótica 2023. O evento é organizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e ocorrerá de 15 a 18 de março, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

As equipes Born to Fight, Bricks of Pará, Northstar, Ananintech, Paratech e Amazon Predators participarão do Festival em quatro categorias diferentes de robótica educacional: a FIRST LEGO League Challenge (FLL), FIRST TECH Challenge (FTC), FIRST Robotics Competition (FRC) - organizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) - e F1 in Schools.

Na competição, estudantes com idades entre 9 e 17 anos precisam usar conhecimentos de engenharia, programação, marketing e projetos sociais nas disputas, desenhadas para estimular a criatividade e o pensamento crítico.

Pela primeira vez, o SESI Pará terá uma equipe na categoria F1 In Schools, que faz parte de um projeto internacional realizado pela própria Fórmula 1. Os estudantes precisam projetar, modelar e testar um protótipo de um carro de Fórmula 1, além de pensar em marketing, patrocínio, plano de negócios e estratégias em mídias sociais.

“É uma missão gratificante desbravar essa modalidade tão rica e especial. Conseguimos fazer um bom trabalho e, acima de tudo, queremos que a nossa escuderia absorva o máximo de experiências possíveis e volte mais amadurecida”, diz o professor e técnico da equipe de F1, Amazon Predators, Elian Pinheiro.

Já a equipe Ananintech, da escola SESI Ananindeua, venceu, em 2022, o prêmio técnico ‘Motivação’, na categoria FIRST Tech Challenge (FTC), se prepara para retornar do Distrito Federal com novos troféus na mala.

“A expectativa está a mil. Intensificamos os treinos, queremos inspirar novos alunos a entrar na robótica educacional e trazer novas conquistas para nossa escola e para o Pará”, comenta Manassés Viana, aluno da Escola SESI Ananindeua e membro da equipe Ananintech.

Alunos estão nos últimos preparativos para o evento, que ocorrerá de 15 a 18 de março, no Estádio Nacional Mané Garrincha (Divulgação/Fiepa)

De acordo com Israel Braga, professor e técnico das equipes Ananintech e Born To Fight, a preparação aumentou e preparou os estudantes para a competição que possui alto nível.

“Desde que participamos das competições, sempre nossas equipes garantem troféus e esse ano nosso objetivo não é diferente. Treinamos bastante e a meta é conquistar o primeiro lugar, em especial na categoria Inspire Award, e trazer não só um, mas vários prêmios para a escola SESI”, afirma Israel.

Competições, oficinas, seminários e muito mais

A entrada do evento é franca, permitida até 17 horas de todos os dias. Em paralelo ao festival, entre 16 e 17 de março, será realizado o Seminário Internacional SESI SENAI de Educação, que vai reunir especialistas de educação do mundo inteiro.