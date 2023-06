Estudantes do Uniesamaz realizam projetos de saúde bucal em comunidades

O curso de odontologia do Centro Universitário da Amazônia (Uniesamaz) realiza projetos de extensão para as comunidades de Belém e região metropolitana com ações de saúde bucal. A implantodontista e periodontista Jessica Lira, coordenadora do curso de odontologia, explica mais sobre o programa e as atividades em andamento.

Jessica detalha que os projetos realizam ações odontológicas para a promoção e acesso da saúde bucal às comunidades por meio de palestras educativas, cuidados com a higiene oral e alimentação cariogênica, instruções, orientações e diagnósticos de possíveis doenças bucais.

A professora Jessica Lira, coordenadora do curso, fala da importância das ações para os estudantes (Divulgação)

As iniciativas são voltadas para todos os tipos de público-alvo que necessitam de atenção, cuidados e melhorias na qualidade da vida bucal. Entre as atividades desenvolvidas estão palestras para pais, responsáveis e crianças e instruções para a prevenção de cárie, traumatismos dentários e doenças periodontais.

Para a coordenadora o uso de atividade lúdico-educativa é fundamental para orientar e conscientizar sobre a importância da manutenção da saúde bucal. O grupo realiza brincadeiras, jogos, gincanas, historinhas. Além de apresentação teatral com A Turma do Sorriso, formada por acadêmicos do curso de odontologia e a distribuição de kits de higienização bucal em todas as ações.

Ação do programa realizada na Igreja Assembleia de Deus Joanda D'arc, localizada no bairro do Guamá (Divulgação)

Atualmente os alunos do Uniesamaz integrantes do programa e o professor responsável desenvolvem as atividades de extensão em colégios da rede pública de ensino, comunidades ribeirinhas em parceria com o projeto Adote um Sorriso, comunidades locais geralmente em parceria com igrejas dos bairros de Belém e região metropolitana. Ainda atende os indígenas venezuelanos Warao em conjunto com a organização Cáritas Belém, entidade membro do Regional Norte II da Cáritas Brasileira.

A oportunidade de praticar a teoria estudada em sala de aula e o exercício do olhar para o outro são alguns dos reflexos do programa de extensão do curso de odontologia. A coordenadora Jéssica conta que os projetos de extensão já fazem parte da vida dos acadêmicos do curso do Uniesamaz e que a perspectiva é crescer cada vez mais.

“Esses projetos têm se intensificado cada vez mais, com novas ideias e deixando os acadêmicos se envolverem cada vez mais, despertando o interesse em oportunizar o trabalho voluntário nas comunidades e aproximar as relações da UNIESAMAZ com instituições de ensino localizadas próximas ao distrito geo-educacional”, pontua Jessica.

A próxima atividade será realizada ainda neste mês de junho, no dia 14 em Itaiteua, em Outeiro, com os Indígenas Venezuelanos Warao, no projeto de extensão “Promoção de saúde bucal à crianças, jovens e adultos venezuelanos em situação de vulnerabilidade em Outeiro-PA: Programa de Extensão Odontologia Uniesamaz”.