Estratégia individualizada

Construir uma carreira de sucesso no Direito exige dedicação, atualização contínua e habilidade para enxergar muito além das primeiras páginas de um processo. O planejamento minucioso com foco em resultados e impactos futuros é essencial a quem pratica a advocacia. Para o advogado criminalista Lucas Sá, os 10 anos de experiência na área lhe proporcionaram o entendimento quanto à importância do planejamento a longo prazo quando se trata da defesa da liberdade.

“Hoje a maior dificuldade é encontrar no mercado um advogado que saiba pensar. Temos muitos executores, que sabem fazer uma peça jurídica, mas poucos estrategistas, que conseguem ver dois, três movimentos à frente. E para ter estratégia é preciso conhecimento para além do ‘raso’. É necessário ter a leitura dos clássicos, parar, refletir e considerar para poder decidir bem”, afirma o profissional, especialista em clientela empresarial e política.

Com ampla experiência em casos complexos e de grande visibilidade e impacto local e nacionalmente, o advogado criminalista construiu o interesse pela área ainda no início da faculdade. “Toda minha formação acadêmica sempre foi voltada para a advocacia criminal. Com 18 anos, ainda no primeiro semestre, comecei a participar de defesas de acusados criminais no Tribunal do Júri ao lado da Defensoria Pública do Pará. Além disso, quando estava na faculdade, tive a oportunidade de participar de defesas em casos de repercussão, como o caso Eliza Samúdio, em Minas Gerais”, cita Lucas Sá.

Para Lucas Sá, que é sócio-fundador do escritório Sá Souza Advogados, a complexidade de atuar na área criminal também demanda constante cuidado para proteger os clientes. É essencial equilibrar uma gestão cuidadosa com a prática jurídica eficiente, sem deixar de lado a individualidade de cada caso. Adotar uma abordagem gradual e bem planejada pode ajudar a maximizar os benefícios enquanto se mitigam os desafios.

“Em termos de tecnologia para a profissão do advogado criminal, é importante o conhecimento avançado sobre as perícias em provas digitais. Basicamente, todos os processos e investigações partem disto e muitos equívocos de interpretação ocorrem, o que pode terminar gerando a prisão de um inocente”, conclui Lucas Sá.