Estão abertas as inscrições para o 2° Encontro Paraense de Pesquisadores do Cooperativismo

Com cronograma reformulado e reestruturado, o grande evento estadual acadêmico e científico sobre cooperativismo já tem data marcada. O 2° Encontro Paraense de Pesquisadores do Cooperativismo irá acontecer de forma presencial, nos dias 03, 04 e 05 de abril, no campus do Instituto Federal do Pará, em Castanhal. A programação acadêmica é uma iniciativa do SESCOOP/PA com o IFPA, em parceria com o Sistema OCB/PA, INCUBTEC, COAMA, GECOOPES e UIESAL. A Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Rural do Pará (UFRA) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) são também apoiadoras do Encontro.

Com o tema “Inovação e Pesquisa: Desenvolvendo o Cooperativismo Paraense”, o objetivo primordial é incentivar e divulgar resultados e produção de conhecimento sobre o movimento, onde os participantes terão a oportunidade de apresentar pesquisas realizadas na área e participar de círculos de diálogos temáticos. Além disso, durante a programação irá ocorrer, de forma inédita, o 3° Seminário de Cooperativismo e Extensão Rural da Amazônia Paraense.

“Para nós do IFPA é um grande prazer estar, mais uma vez, junto ao Sistema OCB/PA em mais uma ação em prol da educação e do cooperativismo. São eventos que somam e trazem à tona a importância de se discutir o trabalho coletivo a partir das experiências realizadas aqui no estado, aliando com a experiência que vem das cooperativas atuantes”, afirma o diretor geral do IFPA Castanhal, Adebaro Reis.

Também durante o evento ocorrerá a apresentação da 3ª Feira de Negócios do Cooperativismo (FENCOOP) e do XVI SICOOPES & VII FECITIS.

“O EPPC é a vitrine científica do cooperativismo, onde alunos e professores, de universidades públicas e privadas, divulgam resultados que estão sendo gerados a respeito do tema aqui no estado. Além disso, o evento sai da bolha acadêmica e externaliza os conhecimentos para a sociedade, mostrando o quão está sendo importante essas pesquisas para o desenvolvimento do cooperativismo”, conta Melize Borges, coordenadora do 2° EPPC.

Programação

A programação do 2° Encontro Paraense de Pesquisadores do Cooperativismo ocorre ao longo do dia. O primeiro dia contará com a cerimônia de boas-vindas aos presentes com a participação do presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol. Em seguida, será dado início ao painel principal com os temas “Governança e Controladoria em Cooperativas”, “Inovação no Contexto Cooperativista” e “Pesquisa em Cooperativismo”. Pela parte da tarde, os trabalhos submetidos serão apresentados ao público.

No segundo dia, durante todo o período da manhã, serão realizados os círculos de diálogo com debates sobre diversas temáticas transversais ao modelo cooperativista: “Desafios e avanços no processo de agroindustrialização em cooperativas”, “Perspectivas do cooperativismo do ramo Agropecuário”, “Desafios e perspectivas de ATER para o cooperativismo” e “Cooperativismo, redes de comercialização e mercados Institucionais”. Os trabalhos submetidos seguem sendo apresentados pela parte da tarde.

No último dia será feita a cerimônia de encerramento com a apresentação especial da 3ª FENCOOP e do XVI SICOOPES & VII FECITIS, juntamente com o lançamento do programa de bolsas. Além disso, os três melhores trabalhos apresentados serão premiados.

“Quando lidamos com pesquisas científicas recebemos oportunidades de trabalhar com o cooperativismo de forma inovadora, divulgando, reconhecendo e principalmente valorizando tudo que é proporcionado desde o sistema de produção a comunidade. E essa é a nossa missão, desenvolver ainda mais o cooperativismo”, explica Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB-SESCOOP/PA.

Inscrições

O período de inscrições para participar do EPPC segue do dia 10 de fevereiro a 1 de abril. Basta acessar o link de inscrição, preencher o formulário de inscrição e concluir sua inscrição. Aparecerá na sua tela a informação de “inscrição confirmada”.

Os tipos de trabalho para submissão devem ser oral e pôster, dessa forma, os autores devem seguir as áreas temáticas:

- Inovação no Contexto Cooperativista;

- Governança e Controladoria em Cooperativas;

- Gestão Social: Economia Solidária e Agricultura Familiar;

- Tecnologias Sustentáveis e Gestão de Recursos Naturais;

- Desenvolvimento Rural e Tecnologias Agroalimentares;

- Economia Social e Cooperativismo nos Territórios Rurais.

Professores e alunos devem ficar atentos ao prazo para submissão que vai de 10 de fevereiro a 4 de março. Os resultados serão divulgados dia 17 de março.