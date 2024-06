Esmac realiza Semana Acadêmica Integrada com debates sobre empregabilidade e empreendedorismo

A Faculdade Esmac realizou mais uma edição da Semana Acadêmica Integrada (SAI), O objetivo do evento é preparar os futuros profissionais formados pela instituição para ingressarem no disputado mercado de trabalho. Com o tema "Os desafios da empregabilidade e empreendedorismo na região Norte", o encontro reuniu estudantes, professores, profissionais e comunidade do município de Ananindeua.

A SAI 2024 contou com uma programação extensa, durante três dias, trazendo discussões e debates importantes sobre o mercado de trabalho. Entre as temáticas apresentadas durante o evento estão os eixos prioritários de atuação da Esmac, como educação, cultura e sociedade, direito e cidadania, meio ambiente e sustentabilidade, saúde e qualidade de vida, gestão e empreendedorismo, além de tecnologia e inovação.

Durante os três dias de evento, foram realizadas apresentações por acadêmicos de diversos cursos da instituição, conferência apresentada por representantes do Sebrae, programações específicas por cursos, como farmacogenética, gastroempreender, plantão psicológico, além de comunicações orais, apresentação de banners dos acadêmicos da Esmac e do público externo da instituição, e muito mais.

Parcerias

A Semana Acadêmica Integrada da Esmac contou com o apoio e parceria de diversos parceiros, como o Sebrae, Sesi, Empresa Bourbon Distribuidora, Empresa Égua da Colab, Papelaria Print Point, Empresa HM Mimos e Papelaria, Empresa Passaporte Geek, Empresa Body Teen Academia, Neuro Psicopedagoga Renata França, Empresa Empório do Marceneiro e Empresa Bel Informática.

A participação dos parceiros reforça a importância do apoio mútuo no enfrentamento dos desafios do empreendedorismo na região Norte. Além disso, ressalta o compromisso da Esmac com o crescimento coletivo e a busca por soluções inovadoras, fortalecendo o ecossistema empreendedor e impulsionando o desenvolvimento regional.

A programação da SAI 2024 da Esmac foi construída a partir de discussões acadêmicas realizadas na Semana de Planejamento 2024, vislumbrando a urgente necessidade de fazer acontecer o futuro profissional dos estudantes da instituição, para assim iniciar sua participação no disputado mercado de trabalho de forma mais completa e preparada.