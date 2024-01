Esmac realiza primeiro vestibular presencial para 12 cursos, saiba quais

A Faculdade Esmac - Escola Superior Madre Celeste, localizada na Cidade Nova 8, em Ananindeua, realizará o seu primeiro vestibular presencial de 2024. A prova acontecerá no dia 19 de janeiro, na próxima sexta-feira, em três turnos diferentes: manhã, das 09h às 12h, depois a tarde, das 14h às 17h, e durante a noite, das 19h às 22h.

Os candidatos podem se inscrever gratuitamente por meio do site da Esmac e escolher entre os 12 cursos disponíveis na instituição, que são eles: Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Gastronomia, Letras, Nutrição, Pedagogia e Psicologia.

Entre os cursos ofertados pela Faculdade Esmac estão bacharelados, licenciaturas e tecnólogos. Como forma de incentivo, a instituição disponibiliza bolsas de até 55%* durante todo o curso e as mensalidades são a partir de R$344*.

Para os estudantes que prestaram a prova do ENEM de 2020 até 2023, a Esmac oferta matrículas promocionais para os cursos a partir de R$ 189*. Dessa forma, praticando os menores valores da região, além de oferecer uma estrutura completa para as práticas dos alunos, promovendo a excelência acadêmica.

Para os estudantes que prestaram a prova do ENEM de 2020 até 2023, a Esmac oferta matrículas promocionais (Imagem: Divulgação/Ascom Esmac)

A Faculdade Esmac faz parte do Grupo de Ensino Madre Celeste, que atua há mais de 40 anos na educação no estado do Pará. Além da Faculdade, o Grupo possui três unidades escolares que atuam desde o ensino infantil ao convênio. As Escolas Madre Celeste ficam localizadas na Cidade Nova 8, na Marambaia (Gleba 3) e no Conjunto Tapajós, no bairro do Tapanã.



A Esmac é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e oferece uma ampla variedade de cursos, como mencionado anteriormente. Além disso, a instituição destaca-se por uma série de vantagens adicionais, incluindo a prática de esportes, atendimento acolhedor, formação continuada dos docentes, oportunidades de intercâmbio com faculdades parceiras de outros países e um forte enfoque na empregabilidade dos estudantes.

*Verificar condições de bolsa e valores com o setor comercial.