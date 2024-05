Esmac: instituição se torna um verdadeiro polo educacional de Ananindeua

Ananindeua é uma cidade conhecida por suas belezas naturais, cultura vibrante e pessoas acolhedoras. E entre todas as flores que desabrocham nessa encantadora cidade paraense, há uma que se destaca: a ESMAC.

A Escola Superior Madre Celeste (ESMAC) é como uma flor exuberante que cresce e floresce em meio à comunidade acadêmica de Ananindeua. Com cursos de graduação e pós-graduação nas mais diversas áreas, essa instituição se tornou um verdadeiro polo educacional na região.

Presidente do Conselho Superior de Educação do Grupo de Ensino Madre Celeste, professora Nilse Pinheiro, destaca a importância da instituição para Ananindeua (Esmac/ Marlon Coelho)

Na última terça-feira de abril (30) aconteceu o coquetel de lançamento da nova Campanha de Vestibular da Faculdade ESMAC. O edital do processo seletivo está disponível no site ESMAC.

A presidente do Conselho Superior de Educação do Grupo de Ensino Madre Celeste, professora Nilse Pinheiro, acompanhou a reunião, juntamente com diretores das áreas administrativas das Escolas e da Faculdade. Ela destacou, em uma fala emocionada, sobre o contexto em que projetaram o investimento na educação no município de Ananindeua, onde a ESMAC revolucionou claramente a economia e a sociedade local.

Assim como as delicadas pétalas de uma flor, a ESMAC cuida do desenvolvimento dos seus alunos com todo o carinho e dedicação. Os professores são comprometidos em compartilhar conhecimento de forma dinâmica e atualizada, preparando os estudantes para enfrentarem os desafios do mercado de trabalho.

E falando em mercado de trabalho, a instituição também oferece programas de estágio e parcerias com empresas locais para garantir aos estudantes experiências práticas durante sua jornada acadêmica. Isso ajuda a fortalecer ainda mais os laços entre a universidade e o setor profissional da região.

A primeira Instituição de Ensino Superior de Ananindeua, ESMAC, valoriza e respeita suas raízes, mas impulsiona seus acadêmicos para a Internacionalização. Sim, estudantes da ESMAC participam de intercâmbio com instituições internacionais parceiras. A internacionalização, no ensino superior, é um passo importante na transformação da educação, objetivando formar profissionais os quais terão competências multiculturais e reflexão global.

Além disso, a atmosfera vibrante da ESMAC proporciona aos alunos um ambiente propício para fazerem novos amigos, participarem de eventos culturais incríveis e desenvolverem habilidades além da sala de aula.

Então agora você entende por que chamamos nossa querida instituição de "A Flor do Ananin"? Porque aqui as sementes são plantadas com carinho e regadas todos os dias com dedicação e comprometimento.

Então venha fazer parte dessa família! Seja qual for sua área de interesse, a ESMAC tem o curso certo para você. Acesse o site e conheça mais sobre nossa instituição e os cursos disponíveis.

