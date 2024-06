Escritório Pinheiro & Mendes Advogados expande serviços com PPP, governança e ambiental

O escritório Pinheiro & Mendes Advogados anuncia uma expansão significativa em suas áreas de atuação, passando a oferecer serviços especializados em Parcerias Público-Privadas (PPP), governança ambiental, social e corporativa (ESG) e questões ambientais. Essa mudança estratégica visa atender à crescente demanda por consultoria jurídica nessas áreas emergentes, refletindo um compromisso com a inovação e a responsabilidade social e ambiental.

Em entrevista, a advogada Natascha Schmitt destaca que um dos desafios enfrentados pelos escritórios é a necessidade de capacitação na agenda. "A proteção de responsabilidades civis e administrativas nos contratos ESG é vital. “É crucial que o setor público e o setor privado trabalhem de mãos dadas nessa agenda. O setor público deve entender que sua principal função é regulatória, incentivando o setor privado a adotar práticas ESG de maneira segura e eficaz. Através de uma regulamentação clara e de incentivos adequados, o setor público pode fomentar a adoção dessas práticas, garantindo um ambiente de negócios mais sustentável e responsável”, afirma Schmitt

.

“a pressão por práticas sustentáveis vem de diversas partes interessadas, levando à contratação de especialistas em ESG e ao desenvolvimento de estratégias para garantir a conformidade e a sustentabilidade a longo prazo” - Natascha Schmitt

Os clientes podem esperar benefícios com a inclusão das novas áreas de atuação no portfólio, através da parceria dos escritórios. A proximidade com a região amazônica permite uma abordagem local e personalizada, promovendo um desenvolvimento sustentável e inclusivo, além de abrir novas oportunidades de investimento e melhorar a reputação da empresa no mercado.

Ampliação permite abordagem multidisciplinar combinando experiência em regulação, transações e litígios (Foto: Freepik.com)

"Nossa abordagem multidisciplinar combina experiência em regulação, transações e litígios, proporcionando uma consultoria completa e eficaz em ESG", ressalta a advogada Natascha Schmitt. A atuação local aliada ao histórico em fóruns internacionais demonstra a capacidade do escritório de influenciar e participar ativamente das discussões globais sobre sustentabilidade e governança.