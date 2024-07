Escola Lima Pinheiro recebe Prêmio Líder em reconhecimento ao ensino de qualidade

A Escola Sistema Integrado de Ensino Lima Pinheiro - Sielp foi contemplada com o Prêmio Líder, no dia 29 de junho de 2024, em uma cerimônia que reconheceu a excelência no ensino oferecido pela instituição. Com uma trajetória iniciada em 2009, a unidade atende atualmente 300 alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, e se destaca por sua filosofia educacional centrada no desenvolvimento integral dos estudantes.

"A premiação do Prêmio Líder, que recebi representando a escola, é um importante reconhecimento da população pelo nosso compromisso com a qualidade do ensino", destaca Alessandra Pinheiro, diretora administrativa da instituição. Esse momento de reconhecimento é visto pela escola como uma validação do trabalho árduo em prol da aprendizagem dos alunos e da promoção de uma educação humanizada.

A Escola Lima Pinheiro se destaca por sua abordagem pedagógica que equilibra os aspectos psicomotor, cognitivo e afetivo-social dos estudantes, oportunizando um ambiente propício para o desenvolvimento pleno de cada um. Na avaliação da equipe de ensino, a escola não é apenas um lugar de ensino, mas um espaço onde se cultivam valores, habilidades e conhecimentos que preparam os estudantes para os desafios do futuro, formando cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa.

Escola não é apenas um lugar de ensino, mas um espaço onde se cultivam valores (Foto: Sielp)

A diretora ressalta ainda que ao longo da existência da escola, a parceria entre equipe profissional, alunos e responsáveis tem sido fundamental para o sucesso educacional. “A Educação é a junção de valores e princípios e a união entre todos os membros da comunidade escolar que procuram dar o melhor dos educando, valorizando a parceria escola e família aos longos desses 15 anos que educamos com amor”, destaca Alessandra Pinheiro.