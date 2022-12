Escola de Eletricistas forma 1ª turma exclusiva de mulheres em Belém

A introdução das mulheres no mundo dos eletricistas é cada vez mais presente no mercado de trabalho. Esse aumento da presença feminina também é visível nos cursos e treinamentos da área. A Equatorial Pará vai realizar a formatura da 1ª turma exclusiva de mulheres da Escola de Eletricistas, nesta terça-feira (13), às 10h, na sede da distribuidora de energia, na avenida Augusto Montenegro.

Representatividade na profissão

O curso, do programa E+ Profissional, é realizado em parceria com o Senai, e tem como finalidade ampliar a representatividade feminina nas operações, garantindo qualificação profissional e tenológica sem qualquer custo para as alunas, preparando as mesmas para o mercado de trabalho.

No total, 24 alunas foram preparadas para o mercado de trabalho ao longo de quatro meses, com aulas teóricas e práticas. Além disso, durante o curso, as estudantes receberam uma bolsa de incentivo com o objetivo de auxiliar a subsistência de cada aluna.

O presidente da Equatorial Pará, Marcos Almeida, ressaltou o papel social da empresa e destacou que a Escola de Eletricistas para mulheres está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da ONU, com os quais a distribuidora de energia está comprometida, especialmente o ODS 5, que indica ações que contribuam para o combate de todas formas de discriminação e promovam a inclusão social.

“Com esta iniciativa, a Equatorial Pará assume um papel social importante no desenvolvimento do estado. Com a formação, essas mulheres agora têm a chance de serem inseridas no mercado de trabalho e assim podem conquistar a independência financeira”, destaca Marcos.

O Curso

Ao longo dos 4 meses de curso, a Escola de Eletricistas abordou assuntos teóricos e práticos, além de aulas de direção defensiva e condução de veículos com tração 4x4. Além disso, as alunas participaram de cursos comportamentais com o objetivo de apoiar no desenvolvimento de habilidades cognitivas como raciocínio lógico, comunicação, relacionamento interpessoal de estruturação do Projeto de Vida por meio da carreira na área de energia elétrica.