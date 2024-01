Equatorial Pará leva energia solar para comunidades remotas do estado

A energia tem o poder de transformar a vida das pessoas. O acesso à energia elétrica tem transformado a realidade de milhares de pessoas que vivem em comunidades remotas do Pará. A Equatorial Pará realiza o maior programa de universalização de energia do Brasil e leva luz elétrica, com fonte renovável, às comunidades isoladas da Amazônia, com a utilização de energia solar.

O projeto já garantiu a transformação de mais de 21 mil famílias em todo o estado e tem garantido mudanças e melhorias na vida de todos que já foram contemplados pelo programa. Um exemplo disso é a família da agricultora Maria Rita, que não tinha acesso à energia elétrica até a chegada da Equatorial Pará.

"No passado, a gente tinha energia, mas era através de lamparina. Hoje, nós temos a energia da placa solar. Daqui para frente, é melhorar muito mais", ressalta Maria Rita.

O programa atende a milhares de moradores dos municípios de Melgaço, Portel, Prainha, Porto de Moz, Tucuruí, Bagre e Oeiras do Pará. E o objetivo da Equatorial Pará é chegar em quase todos os municípios do estado do Pará, levando cerca de 154 mil ligações elétricas com fonte renovável, até 2030. Em breve, comunidades localizadas nas cidades de Juruti, Breves, Óbidos e Oriximiná, também devem receber o programa.

“O foco do projeto é atingir moradores de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, assentamentos rurais, residentes em unidades de conservação, escolas e postos de saúde, por exemplo”, explica a gerente de geração da Equatorial Pará, Giorgiana Pinheiro.

Um dos principais diferenciais do projeto, além de garantir acesso à energia elétrica para a população que vive em áreas remotas, é a utilização de energia local, não centralizada e renovável, como é a solar. O sistema oferecido às famílias é composto por uma estrutura metálica, com placas fotovoltaicas e uma bateria que armazena a energia.

Qualidade de vida

A chegada da energia elétrica às comunidades promove qualidade de vida às centenas de famílias que vivem nessas áreas, seja por meio da possibilidade de armazenar os alimentos em refrigeradores, assim como por outros pontos importantes, como o acesso à informação nessas localidades.

“Até então nós vivíamos no escuro e não tínhamos como conservar a alimentação. As pessoas das casinhas mais humildes também vão estar com esse sonho realizado de poder assistir televisão e ter uma geladeira”, explica Maria Quaresma, coordenadora da Escola Alberto Filipe, localizada na comunidade da Ilha de Salvação, em Melgaço.