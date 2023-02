Equatorial Pará: entenda o que é e para que serve o desligamento programado

Muita gente já ouviu falar em desligamento programado, mas não sabe exatamente o que é esse tipo de serviço e nem qual a finalidade do mesmo. Pensando nisso, a Equatorial Pará destacou os principais pontos que os clientes precisam saber sobre esse serviço e de que forma ele pode ser acionado pelos clientes.

O primeiro passo é entender que os desligamentos programados são serviços de manutenção preventiva na rede de distribuição de energia elétrica para oferecer mais qualidade aos usuários. Por esse motivo, de vez em quando é necessário interromper o fornecimento de energia em residências ou outros locais.

De acordo com Fábio Fonseca, engenheiro da área de relacionamento da Equatorial Pará, "o desligamento programado é necessário para garantir a segurança e a qualidades das instalações da rede, dos clientes, das pessoas e do fornecimento de energia. Também para que possamos expandir a rede a fim de atender novos clientes, eventualmente, precisamos programar interrupções para interligar trechos novos e antigos", ressalta.

Para oferecer mais qualidade do fornecimento de energia elétrica no Pará, a Equatorial realiza investimentos estruturais e serviços de manutenção preventiva na sua rede de distribuição. Quando isso acontece, a concessionária de energia sempre avisa aos clientes o dia e o horário do desligamento, seja por rádio, carta, carro de som e no site.

Orientações

Quando o assunto é energia elétrica, todo cuidado é pouco. Por isso, é importante garantir a segurança de todos durante os desligamentos programados. E uma forma de fazer isso é evitar mexer na rede elétrica durante a realização do serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto.

"Se possível, desligue o seu disjuntor geral durante o período informado de realização do serviço. Essa é uma garantia a mais para evitar situações imprevistas, como redes energizadas por geradores, realimentações por ligações clandestinas ou outros procedimentos sem a autorização da Equatorial. Além disso, é importante verificar se as instalações internas possuem sistema de proteção adequados", complementa Fábio Fonseca.

É importante destacar que o desligamento poderá ser adiado temporariamente, no caso do atendimento de uma demanda emergencial. Se houver essa necessidade, a Equatorial Pará informará a nova data para que os clientes se programem novamente.