Equatorial Pará: como colocar novo ponto de energia em lote que já tem ponto ativado

Mudar de imóvel envolve uma série de fatores como expectativas e planejamento. Para garantir que o fornecimento de energia para o novo endereço ocorra de forma tranquila e segura, é importante ficar atento a algumas orientações. A Equatorial Pará destaca o que deve ser feito para colocar um novo ponto de energia em um lote que já possui um ponto ativado.

O primeiro passo é solicitar o pedido de ligação de energia com antecedência. Dessa forma, a energia estará ligada e disponível no momento da ocupação do lote. Esse procedimento pode ser feito por meio dos canais de atendimento da Equatorial Pará, como o app, site e de forma presencial em uma das agências.

Documentação necessária

Para fazer a solicitação, o consumidor deve apresentar a sua documentação pessoal, como RG e CPF, além do documento de posse do imóvel, que pode ser contrato de locação, compra e venda, assim como escritura pública, declaração de posse emitido pela Prefeitura ou União, entre outros.

O gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, destaca que, além da documentação, "o consumidor deve estar atento ao executar as instalações elétricas de sua unidade consumidora, sendo obrigatório observar as normas expedidas pela Equatorial", explica.

Segurança como prioridade

Além de garantir a tranquilidade do cliente, a Equatorial Pará ressalta que a solicitação de uma nova ligação é fundamental para a segurança de todos. "Caso o consumidor não utilize uma ligação nova para o local, pode ocasionar um risco técnico de sobrecarga dos circuitos internos da instalação e levar a carbonização dos cabos e padrão existente", finaliza o gerente.