Equatorial Pará atua na preservação da fauna e flora do Parque Zoobotânico de Marabá

A proteção ao meio ambiente e a sustentabilidade são temas cada vez mais necessários para a sociedade como um todo. No mundo corporativo, isso não é diferente. Preservar a nossa biodiversidade e transformar a vida de quem vive nela é prioridade para a Equatorial Pará. E uma forma de reafirmar o compromisso da empresa com o meio ambiente é a parceria realizada com a Fundação Zoobotânica de Marabá, que atua no resgate de animais silvestres em cativeiro e mantém uma coleção de espécies vivos da fauna e flora biológica da região.

"Precisamos preservar a nossa biodiversidade para garantir o nosso futuro, e a Fundação Zoobotânica de Marabá é um local que tem a finalidade de promover a educação ambiental", ressalta a analista de sustentabilidade da Equatorial, Michelle Miranda.

O espaço existente desde a década de 90, surgiu com a intenção de preservar áreas de floresta nativa da região. Com o passar dos anos, foi criado o Parque Zoobotânico, onde habitam cerca de 250 animais de 33 espécies da Amazônia. Por meio da parceria com a Equatorial Pará, o parque teve a chance de dar uma nova vida para os animais resgatados e recebeu um hospital veterinário, todo equipado, para atender as espécies que vivem no local.

"A Fundação Zoobotânica de Marabá não tem fins lucrativos para se manter. A parceria com a Equatorial elevou a nossa confiança e elevou, sobremaneira, as nossas atividades, pois nos deu mais suporte estrutural para cuidarmos dos animais sob a nossa guarda", destaca o presidente da Fundação, Jorge Bichara.

O presidente da fundação reforça, ainda, os benefícios que a parceria com a Equatorial Pará traz para o meio ambiente. "A parceria entre a Equatorial e a Fundação Zoobotânica de Marabá favorece a manutenção do espaço do Parque Zoobotânico, garante a melhoria da qualidade do ar, a diminuição do calor, ajuda na preservação da fauna e flora locais. Além disso, contribui na manutenção de sítios ecológicos regionais, na reprodução de animais silvestres em risco de extinção, nas pesquisas da fauna e flora, assim como na preservação da maior área possível de florestas nativas do município e educação ambiental", destaca Jorge Bichara.

Para o futuro, o plano é que o espaço receba ainda mais estrutura para receber novos animais, assim como ampliar as atividades realizadas com a comunidade local.

"Estamos buscando mudar a nossa categoria para zoológico junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), construir novas estruturas para receber os animais, incrementar a participação da sociedade junto às nossas atividades, além de procurar novas parcerias técnicas, científicas, comerciais e financeiras públicas e privadas, para fazer frente às despesas que se apresentarão diante do crescimento das novas atividades", finaliza o presidente.

Práticas sustentáveis

Além do trabalho realizado no Parque Zoobotânico de Marabá, a Equatorial Pará atua com diversos projetos em todo o estado, como o Programa de E+ Reciclagem, que garante a destinação correta dos resíduos sólidos recicláveis e evita que eles sejam descartados de forma indevida no meio ambiente. O programa ainda proporciona desconto na fatura de energia dos consumidores, de acordo com a quantidade e tipo de material reciclável.

"A Equatorial Pará também promove ações voltadas para difundir a coleta seletiva e conscientização sobre a preservação do meio ambiente", complementa a analista de sustentabilidade da Equatorial Pará, Michelle Miranda.