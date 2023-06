Equatorial beneficia população com novos refrigeradores

O seu João Batista dos Santos, morador da passagem Bom Jesus, no bairro do Mangueirão, é um dos contemplados no projeto E+Geladeira Nova, que faz parte do programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará.

O programa realiza a troca de refrigeradores antigos por equipamentos novos com o selo Procel para a promoção de um consumo de energia mais consciente e eficiente. O seu João foi contemplado a partir de uma carta direcionada à sua agência de atendimento da Equatorial e a solicitação foi concedida.

Ele conta que a sua geladeira antiga queimou após a chuva e assim que foi direcionado à sua agência, o problema foi solucionado. “Quando eu cheguei lá (na equatorial) eu fui muito bem tratado, entreguei a carta e assim se deu na geladeira nova que eu estou ganhando hoje”, explica.

Para o morador da passagem Bom Jesus, o recebimento do novo refrigerador é motivo de comemoração e alegria. “Eu estou felicíssimo de ganhar essa geladeira nova, porque só Deus para tocar assim o coração das pessoas, porque não é fácil ganhar uma geladeira assim. Eu tenho certeza que eu fui agraciado pelo Deus todo poderoso que usou as pessoas aqui na terra e eu estou aqui com a geladeira nova para concretizar quando as pessoas me perguntarem”.

O Clayton, representante da Equatorial Pará, explica que o programa contribui para a redução do custo do consumo de energia nas residências dos municípios do Estado. A entrega do novo refrigerado para o João Batista é um mecanismo de transformação da rotina dele.

O representante detalha o processo do pedido do seu João. “Hoje nós viemos atender ao pedido do senhor João batista, que esteve em uma das nossas agências de atendimento e solicitou a troca da sua geladeira, que era muito antiga e consequentemente consumia muito energia elétrica. Nós viemos aqui hoje para trocar essa geladeira com o intuito de reduzir o consumo da sua conta de energia e transformar a sua vida”.

O projeto E+Geladeira Nova já passou por mais de 15 municípios contribuindo para a renovação das geladeiras de mais de 800 famílias somente em 2023.

Além do programa E+Geladeira Nova, a Equatorial Pará também promove outras iniciativas para garantir melhores condições e energia para a população dos vários locais do Estado do Pará, entre elas, a troca de lâmpadas incandescentes por LED, cadastro na tarifa social com até 65% de desconto na conta de energia, além da negociação de dívidas.